eOstroleka.pl
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Co robić w weekend w Ostrołęce i regionie? Najciekawsze wydarzenia 13–14 czerwca 2026

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fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
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Nie macie planów na weekend? W Ostrołęce i okolicznych miejscowościach nie będzie miejsca na nudę – od piątku do niedzieli odbędą się dziesiątki wydarzeń kulturalnych, sportowych i plenerowych, które przyciągną mieszkańców w każdym wieku.

Repertuar Kina Jantar w Ostrołęce:

Władcy Wszechświata, Drzewo magii, Dzień objawienia, Straszny film

Repertuar Kina Helios w Łomży:

Dzień objawienia, Straszny film, Obsesja, Mandalorian i Grogu, Tom i Jerry: Przygoda w muzeum, Władcy Wszechświata, Drzewo magii, Michael, Super Mario Galaxy Film, Niesamowitw przygody skarpetek 3. Ale kosmos!, Willow i tajemniczy las, O dziewczynie skaczącej przez czas, K-opopwe Łowczynie Demonów, Pianista

Piątek, 12 czerwca

godz. 18:00 - spektakl “Nawiedzona szkoła” w Klubie Oczko

Miłośnicy teatru nie mogą tego przegapić. W ramach V Ostrołęckiej Wiosny Teatralnej Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni” zaprezentuje spektakl „Nawiedzona szkoła”, który będzie można obejrzeć w Klubie Oczko 12 czerwca o godz. 18:00. Wstęp jest bezpłatny, jednak darmowe wejściówki będą wydawane na godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia – warto pojawić się wcześniej, by zapewnić sobie miejsce na widowni.

godz. 18:00 - mecz Narew Ostrołęka - Żbik Nasielsk

To będzie ostatni ligowy występ Narwi Ostrołęka przed letnią przerwą. W piątek, 12 czerwca o godz. 18:00 na stadionie przy ul. Witosa 1 ostrołęczanie podejmą Żbika Nasielsk, zamykając sezon 2025/2026 przed własną publicznością. Choć układ tabeli jest już rozstrzygnięty, kibice mogą liczyć na piłkarskie emocje i walkę gospodarzy o 20. zwycięstwo w sezonie.

Sobota, 13 czerwca

godz. 10:00 - XVIII Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski Jantar”

Miłośnicy sportowej rywalizacji powinni zajrzeć w sobotę, 13 czerwca, na stadion Szkoły Podstawowej w Lelisie, gdzie odbędzie się XVIII Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski Jantar”. Zawody rozpoczną się o godz. 10:00 i zgromadzą zawodników z całej Polski, którzy powalczą nie tylko o zwycięstwo, ale także o miejsce w reprezentacji Powiatu Ostrołęckiego na Mistrzostwa Polski w Ringo. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zobaczenia widowiskowych zmagań i promocji aktywnego stylu życia.

godz. 10:00 - BezWahania Final Show 2026

Lubisz taniec i widowiskowe występy? Nie możesz tego przegapić. W sobotę, 13 czerwca, w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbędzie się BEZWAHANIA FINAL SHOW 2026, podczas którego na scenie zaprezentują się wszystkie grupy studia, podsumowując sezon 2025/2026 pełen ciężkiej pracy i sukcesów. W programie znalazły się występy grup MINI, KIDS & JUNIOR oraz zespołów turniejowych i pokazowych, które dostarczą publiczności wielu emocji i tanecznych wrażeń.

godz. 11:00 - gminny Dzień Strażaka w Olszewie-Borkach

W sobotę, 13 czerwca, w Dobrołęce odbędzie się Gminny Dzień Strażaka w gminie Olszewo-Borki połączony z uroczystym poświęceniem i przekazaniem nowego wozu strażackiego dla OSP Dobrołęka. Obchody rozpoczną się o godz. 11:00 mszą świętą, a następnie uczestnicy wezmą udział w oficjalnej ceremonii z wręczeniem odznaczeń i przekazaniem pojazdu przed siedzibą jednostki. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania oraz podziękowania druhom za ich codzienną służbę na rzecz lokalnej społeczności.

godz. 12:00 - obchody 100-lecia OSP w Dylewie

W sobotę, 13 czerwca, w Dylewie odbędą się uroczyste obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej połączone z Gminnym Dniem Strażaka. W programie znalazły się m.in. msza święta, przemarsz, wręczenie odznaczeń, okolicznościowe przemówienia oraz tradycyjny poczęstunek strażacki, a wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00 przy strażnicy OSP Dylewo przy ul. Ostrołęckiej 91. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania jubileuszu jednostki i oddania hołdu pokoleniom druhów od stu lat służących lokalnej społeczności.

godz. 12:00 - konferencja z cyklu „Czego uczy nas historia?” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Osoby zainteresowane historią i współczesnym znaczeniem patriotyzmu powinny odwiedzić w sobotę, 13 czerwca, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. O godz. 12:00 rozpocznie się tam konferencja z cyklu „Czego uczy nas historia?”, podczas której zaplanowano wykład oraz debatę z udziałem przedstawicieli administracji, samorządu, nauki i młodzieży. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji o pamięci historycznej, postawach obywatelskich i roli historii we współczesnym świecie.

godz. 14:30 - XI Bieg Kolejarza

Sportowych emocji z pewnością nie zabraknie także w sobotę, 13 czerwca, na osiedlu „Stacja” w Ostrołęce. Na Placu Dworcowym odbędzie się XI Bieg Kolejarza, podczas którego na trasę wybiegną zarówno najmłodsi uczestnicy, jak i dorośli rywalizujący w biegu głównym na dystansie 5 kilometrów. Wydarzenie to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale również rodzinnego pikniku i wspólnego promowania aktywnego stylu życia.

godz. 16:00 - festyn rodzinny w Dylewie

W sobotę, 13 czerwca, o godz. 16:00 na placu za remizą w Dylewie rozpocznie się Festyn Rodzinny pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie przewidziano m.in. dmuchańce, byka rodeo, tatuaże, warkoczyki, animacje, gorącą zupę, grill oraz zabawę taneczną z zespołem Klawisze, która wystartuje o godz. 20:00. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnego spędzenia popołudnia w radosnej i piknikowej atmosferze.

godz. 16:30 - Spływ na byle czym

Miłośnicy dobrej zabawy i niecodziennych pomysłów powinni zarezerwować sobie sobotę, 13 czerwca. W Kamiance odbędzie się kolejna edycja „Spływu na byle czym”, podczas którego uczestnicy zaprezentują własnoręcznie zbudowane, oryginalne konstrukcje pływające i zmierzą się z nurtem rzeki. Wydarzenie organizowane wspólnie przez dwie przedzielone Narwią gminy - Rzekuń i Olszewo-Borki zapowiada się jako pełne kreatywności widowisko, które co roku przyciąga zarówno załogi, jak i licznych kibiców.

Niedziela, 14 czerwca

godz. 10:00 - Kryptonim: Gramy!

Fani gier planszowych powinni zajrzeć w niedzielę, 14 czerwca, do Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. W godzinach od 10:00 do 18:00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kryptonim: Gramy!”, podczas którego uczestnicy będą mogli bezpłatnie korzystać z bogatej kolekcji planszówek lub przynieść własne tytuły i wspólnie spędzić czas przy rozgrywkach. Wydarzenie jest otwarte dla osób w każdym wieku i stanowi doskonałą okazję do poznania nowych gier oraz rywalizacji w konkursie „Mistrzowie Planszy 2026”.

godz. 11:00 - warsztaty Magia ozdób sufitowych” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Miłośnicy kurpiowskiej tradycji i rękodzieła powinni zarezerwować sobie niedzielę, 14 czerwca. O godz. 11:00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbędą się bezpłatne warsztaty wykonywania kierców – tradycyjnych słomianych ozdób sufitowych, które poprowadzi twórczyni ludowa Elżbieta Prusaczyk. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszych zapisów.

godz. 14:00 - finisaż wystawy rzeźb Konstantego Chojnowskiego w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

To ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę rzeźb Konstantego Chojnowskiego w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W niedzielę, 14 czerwca, o godz. 14:00 odbędzie się finisaż ekspozycji połączony z oprowadzaniem kuratorskim, podczas którego Paulina Hoffman-Orlicka przybliży uczestnikom twórczość artysty oraz kulisy powstania wystawy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

godz. 14:00 - Letnia scena street art i hip hop w Ostrołęce

Ta impreza to gratka dla fanów muzyki, tańca i street artu. W niedzielę w Parku Miejskim przy nowym skateparku w Ostrołęce od godz. 14:00 w ramach cyklu „Letnia scena” organizowanego przez Radio OKO na uczestników czekać będą koncerty, pokazy taneczne oraz widowiskowe prezentacje graffiti i murali w wykonaniu doświadczonych artystów. To doskonała okazja, by poznać kulturę miejską i spędzić popołudnie w pełnej energii, kreatywnej atmosferze.

godz. 16:00 - Jubileusz 10-lecia Chóru O! La la

Miłośnicy muzyki i tanecznych przebojów sprzed lat powinni zarezerwować sobie niedzielne popołudnie, 14 czerwca. O godz. 16:00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce rozpocznie się jubileusz 10-lecia chóru „O! La La!”, który uświetni koncert z utworami Mieczysława Fogga oraz bezpłatna potańcówka na dziedzińcu muzeum. Wydarzenie wzbogacą także występy zaproszonych gości, tworząc wyjątkową muzyczną podróż do dawnych lat.

godz. 18:00 - Taneczne wyzwanie K-pop w Ostrołęce

Amatorzy tańca i kultury K-pop powinni pojawić się w niedzielę, 14 czerwca, o godz. 18:00 na parkingu przy Ostrołęckim Centrum Kultury. W programie wydarzenia „Taneczne Wyzwanie K-pop” znalazły się pokazy grup Zespołu Tańca Współczesnego „De-eM”, efektowny flash mob oraz pierwszy w Ostrołęce „K-pop Random Dance Challenge”, do którego może dołączyć każdy chętny. Organizatorzy zapraszają zarówno fanów koreańskiej muzyki, jak i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić wieczór i spróbować swoich sił na parkiecie.

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