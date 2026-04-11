Co za energia! Tak się bawi WTZ „Motylki” na Balu Radości [ZDJĘCIA, WIDEO]

W sobotę, 11 kwietnia, w Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce było wyjątkowo gwarno i kolorowo. Wszystko za sprawą Balu Radości, który zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych WTZ „Motylki”.

Motywem przewodnim stroju były kolory. Uczestnicy i ich najbliżsi podeszli do tematu bardzo poważnie - na sali trudno było znaleźć kogoś, kto nie miałby na sobie czegoś barwnego. Jury, które miało wybrać najciekawsze stroje, miało naprawdę trudne zadanie, bo patrząc na przygotowane przebrania, widać było, że każdy włożył w nie mnóstwo serca.

Na balu oczywiście nie mogło zabraknąć muzyki. Był DJ, który od początku dbał o to, żeby nikt się nie nudził. Prowadził animacje, zagrzewał do zabawy i puszczał takie kawałki, że nogi same rwały się do tańca. Wszyscy bawili się z  ogromną energią. 

Bardzo ważnym momentem był występ samych uczestników warsztatów. Kiedy zaśpiewali słowa: „Marzenia mam, jak każdy człowiek, miłości w sercu mam bez dna”, na sali zrobiło się naprawdę poruszająco.

To nie był tylko pokaz artystyczny. To był głos ludzi, którzy chcieli przypomnieć nam wszystkim prostą prawdę: każdy z nas, bez względu na to czy jest sprawny, czy niepełnosprawny, ma prawo do marzeń. Jesteśmy różni, ale przecież zupełnie równi.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

