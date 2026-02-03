Co zrobić, by jeszcze zdążyć przygotować się do matury?

Matura zbliża się wielkimi krokami. To już ostatni dzwonek na rozpoczęcie przygotowań, bowiem do egzaminu dojrzałości zostało naprawdę niewiele czasu.

Co zrobić, aby dobrze przygotować się do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu?

Z pewnością warto skorzystać z oferty intensywnego kursu maturalnego w wymiarze 30 godzin przygotowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, publiczną szkołę prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Od lutego do kwietnia 2026 r. zapraszamy na kurs przygotowujący do matury z matematyki czy języka polskiego, w czasie którego będzie możliwość powtórzenia

i utrwalenia wiadomości z przedmiotu, jak również uzupełnienia ewentualnych braków.

Zajęcia prowadzą kompetentni, doświadczeni nauczyciele, egzaminatorzy maturalni, którzy w przystępny sposób omówią problemowe kwestie, odpowiedzą na dodatkowe pytania.

Spotkania na kursie odbywają się w małych grupach, w doskonale i nowocześnie wyposażonych salach wykładowych Centrum. W takich warunkach bez problemu można opanować zagadnienia, które mogą pojawić się na egzaminie dojrzałości, uzupełnić, utrwalić i usystematyzować wiadomości z danego przedmiotu, a rywalizacja w małej grupie bez wątpienia motywuje do wzmożonej nauki.

Podczas kursu uczestnicy pracują z autentycznymi arkuszami i testami maturalnymi, co pozwala nie tylko przyzwyczaić się do formy egzaminu, ale również poznać techniki rozwiązywania arkuszy i wyćwiczyć niezbędne do tego umiejętności.

Kurs przygotowujący do matury prowadzony jest w przyjemnej i bezstresowej atmosferze w oparciu o specjalnie opracowany program zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych.

Udział w kursach to szansa na odpowiednie przygotowanie do matury za niewielkie pieniądze – CKZiU gwarantuje bowiem bardzo konkurencyjne ceny.

Matura to zwieńczenie nauki w szkole średniej, a dla wielu osób wstęp do dalszego kształcenia w uczelni wyższej. Warto zatem odpowiednio się do niej przygotować, by na egzaminie nie liczyć na szczęście, a na własną wiedzę i umiejętności.

CKZiU może w tym pomóc! Zapisy trwają do 7 lutego 2026 r.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Centrum lub dzwoniąc pod nr 29 764 66 37, także na stronie www.ckziu.ostroleka.pl

Zapraszamy!