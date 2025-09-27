eOstroleka.pl
Coś niebywałego! Kolejny "incydent kałowy" w parku wodnym w Ostrołęce

W Parku Wodnym w Ostrołęce doszło do kolejnego incydentu kałowego! Tym razem w niecce rekreacyjnej. Niedawno zamknięty był z tego samego powodu basen sportowy.

Dziś rano na stronie ostrołęckiego basenu ogłoszono informację o "incydencie kałowym". Ostatnio basen sportowy był zamknięty z takiego powodu, ale to nowa sytuacja. Tym razem w niecce rekreacyjnej. Potwierdziliśmy to u dyrekcji basenu.

- Z uwagi na incydent kałowy spowodowany przez użytkowników, niecka rekreacyjna została czasowo wyłączona z użytkowania. Trwają procedury dezynfekcji i uzdatniania wody, zgodne z obowiązującymi przepisami, zlecono również badania mikrobiologiczne wody. O ponownym otwarciu poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnych wyników badań wody . Dziękujemy za zrozumienie. Basen sportowy, wanny jacuzzi oraz sauny nadal są do dyspozycji użytkowników - poinformował Park Wodny w komunikacie.

Wrzesień niewątpliwie przejdzie do historii ostrołęckiego basenu - dwa "śmierdzące" incydenty jeden po drugim. Niebywałe! A użytkownicy powinni zastanowić się, po co tak naprawdę chodzi się na pływalnię - takie czyny powodują ogromne koszty i utrudnienia.

“Incydent kałowy” w ostrołęckim aquaparku! Basen zamknięty, trwa wielkie czyszczenie!

Niespodziewana informacja dla miłośników pływania w Ostrołęce. Kierownictwo Parku Wodnego Aquarium poinformowało o nagłym wyłączeniu z użytkowania jednej z głównych atrakcji obiektu – basenu…
Wasze opinie

~Wykąpany?, 10:17 27-09-2025,   88%
Czyli ktoś specjalnie?  
~Tomek, 10:23 27-09-2025,   75%
@~Wykąpany? Albo tylko tak piszą, a moze ma to związek z pierwszym incydentem.  
~A, 10:36 27-09-2025,   84%
Mam nadzieję że ten kto nie wyrobił do kibla poniesie koszta wody jak i poniesione straty bo inni nie mogli kupić biletu? I to w weekend?  
~Jan, 11:15 27-09-2025,   0%
Czy to ciebie dotyczy,tak s8 denerwujesz?
~Detektyw, 10:51 27-09-2025,   58%
Znam tego gościa. To turysta z Włoch Gianfranco Obsranco.  
~aa, 11:14 27-09-2025,   67%
@~Detektyw Alberto Srapovolli
~..., 15:06 27-09-2025,   -
@~Detektyw A może PO prostu Ahmed?
~..., 11:04 27-09-2025,   100%
Pewnie specjalnie, inaczej by nie wyszczyścili wody.  
~Zenek, 11:12 27-09-2025,   100%
Gówniany interes może dla odmiany niech ktoś wrzu i podpaskę albo tampona  
~antytalib, 11:18 27-09-2025,   0%
smierdzi w tym miescie jak w jakims kabulu na bazarze. basen to tylko przedmiescia tego russkiego miru
~ostroxD, 12:10 27-09-2025,   100%
@~antytalib A może ty jesteś w ciąży?że tak marudzisz? kiedyś Patryk mój chłopak byl w sklepie  po picie i kupił ser i też mu śmierdziało, mówiłem mu że to se to musi trochę śmierdzieć i się uspokoił  
Gość, 12:36 27-09-2025,   0%
@~antytalib To po co tu przyjeżdżasz? Siedź na duріе w chałupie, wąchaj obornik i sianokiszonkę.
~Hummer, 13:03 27-09-2025,   0%
Bracia dudy i bodnara za tym stoją  
~con Donek do Wronek, 15:08 27-09-2025,   -
@~Hummer Ja słyszałem że to twój kumpel Abdul ?
~..m, 15:09 27-09-2025,   -
@~Hummer To POdobno stary humer tam się zesrał bo nie trzymają mu zwieracze odbytu.
~Tadaaaa, 14:17 27-09-2025,   100%
Mamy przesrane.
~Fiołek, 14:22 27-09-2025,   -
~Fiolek, 14:23 27-09-2025,   100%
Dla mnie to wygląda na sabotaż,moze powinny być kamery na basenie ??? Choc jestem przeciwnym kamerowania wszystkiego...
~poważnie ?, 14:41 27-09-2025,   0%
@~Fiolek I gdzie chcesz ta kamerę zamontować ? Pod wodą czy nad wodą ?
~Bandera, 14:28 27-09-2025,   75%
Przestańcie wpuszczać Ukraińców to nie będzie on ydentow kałowych. Nie pozdrawiam
~stephan, 14:42 27-09-2025,   -
@~Bandera Trzeba szukać transparentu wetkietego w klocek ,, chwała ukrainu "
