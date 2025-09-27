Coś niebywałego! Kolejny "incydent kałowy" w parku wodnym w Ostrołęce

W Parku Wodnym w Ostrołęce doszło do kolejnego incydentu kałowego! Tym razem w niecce rekreacyjnej. Niedawno zamknięty był z tego samego powodu basen sportowy.
Dziś rano na stronie ostrołęckiego basenu ogłoszono informację o "incydencie kałowym". Ostatnio basen sportowy był zamknięty z takiego powodu, ale to nowa sytuacja. Tym razem w niecce rekreacyjnej. Potwierdziliśmy to u dyrekcji basenu.
- Z uwagi na incydent kałowy spowodowany przez użytkowników, niecka rekreacyjna została czasowo wyłączona z użytkowania. Trwają procedury dezynfekcji i uzdatniania wody, zgodne z obowiązującymi przepisami, zlecono również badania mikrobiologiczne wody. O ponownym otwarciu poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnych wyników badań wody . Dziękujemy za zrozumienie. Basen sportowy, wanny jacuzzi oraz sauny nadal są do dyspozycji użytkowników - poinformował Park Wodny w komunikacie.
Wrzesień niewątpliwie przejdzie do historii ostrołęckiego basenu - dwa "śmierdzące" incydenty jeden po drugim. Niebywałe! A użytkownicy powinni zastanowić się, po co tak naprawdę chodzi się na pływalnię - takie czyny powodują ogromne koszty i utrudnienia.
~Wykąpany?, 10:17 27-09-2025, 88%
Czyli ktoś specjalnie?
~Tomek, 10:23 27-09-2025, 75%
@~Wykąpany?
Albo tylko tak piszą, a moze ma to związek z pierwszym incydentem.
~A, 10:36 27-09-2025, 84%
Mam nadzieję że ten kto nie wyrobił do kibla poniesie koszta wody jak i poniesione straty bo inni nie mogli kupić biletu? I to w weekend?
~Jan, 11:15 27-09-2025, 0%
Czy to ciebie dotyczy,tak s8 denerwujesz?
~Detektyw, 10:51 27-09-2025, 58%
Znam tego gościa. To turysta z Włoch Gianfranco Obsranco.
~aa, 11:14 27-09-2025, 67%
@~Detektyw
Alberto Srapovolli
~..., 15:06 27-09-2025, -
@~Detektyw
A może PO prostu Ahmed?
~..., 11:04 27-09-2025, 100%
Pewnie specjalnie, inaczej by nie wyszczyścili wody.
~Zenek, 11:12 27-09-2025, 100%
Gówniany interes może dla odmiany niech ktoś wrzu i podpaskę albo tampona
~antytalib, 11:18 27-09-2025, 0%
smierdzi w tym miescie jak w jakims kabulu na bazarze. basen to tylko przedmiescia tego russkiego miru
~ostroxD, 12:10 27-09-2025, 100%
@~antytalib
A może ty jesteś w ciąży?że tak marudzisz? kiedyś Patryk mój chłopak byl w sklepie po picie i kupił ser i też mu śmierdziało, mówiłem mu że to se to musi trochę śmierdzieć i się uspokoił
Gość, 12:36 27-09-2025, 0%
@~antytalib
To po co tu przyjeżdżasz? Siedź na duріе w chałupie, wąchaj obornik i sianokiszonkę.
~Hummer, 13:03 27-09-2025, 0%
Bracia dudy i bodnara za tym stoją
~con Donek do Wronek, 15:08 27-09-2025, -
@~Hummer
Ja słyszałem że to twój kumpel Abdul ?
~..m, 15:09 27-09-2025, -
@~Hummer
To POdobno stary humer tam się zesrał bo nie trzymają mu zwieracze odbytu.
~Tadaaaa, 14:17 27-09-2025, 100%
Mamy przesrane.
~Fiołek, 14:22 27-09-2025, -
Dla mnie to wygląda na sabotaż,moze powinny być kamery na basenie ??? CHICkesyem przeciwnym kamerowania wszystkiego...
~Fiolek, 14:23 27-09-2025, 100%
Dla mnie to wygląda na sabotaż,moze powinny być kamery na basenie ??? Choc jestem przeciwnym kamerowania wszystkiego...
~poważnie ?, 14:41 27-09-2025, 0%
@~Fiolek
I gdzie chcesz ta kamerę zamontować ? Pod wodą czy nad wodą ?
~Bandera, 14:28 27-09-2025, 75%
Przestańcie wpuszczać Ukraińców to nie będzie on ydentow kałowych. Nie pozdrawiam
~stephan, 14:42 27-09-2025, -
@~Bandera
Trzeba szukać transparentu wetkietego w klocek ,, chwała ukrainu "
