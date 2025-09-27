Coś niebywałego! Kolejny "incydent kałowy" w parku wodnym w Ostrołęce

REKLAMA

W Parku Wodnym w Ostrołęce doszło do kolejnego incydentu kałowego! Tym razem w niecce rekreacyjnej. Niedawno zamknięty był z tego samego powodu basen sportowy.

Dziś rano na stronie ostrołęckiego basenu ogłoszono informację o "incydencie kałowym". Ostatnio basen sportowy był zamknięty z takiego powodu, ale to nowa sytuacja. Tym razem w niecce rekreacyjnej. Potwierdziliśmy to u dyrekcji basenu.

- Z uwagi na incydent kałowy spowodowany przez użytkowników, niecka rekreacyjna została czasowo wyłączona z użytkowania. Trwają procedury dezynfekcji i uzdatniania wody, zgodne z obowiązującymi przepisami, zlecono również badania mikrobiologiczne wody. O ponownym otwarciu poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnych wyników badań wody . Dziękujemy za zrozumienie. Basen sportowy, wanny jacuzzi oraz sauny nadal są do dyspozycji użytkowników - poinformował Park Wodny w komunikacie.

Wrzesień niewątpliwie przejdzie do historii ostrołęckiego basenu - dwa "śmierdzące" incydenty jeden po drugim. Niebywałe! A użytkownicy powinni zastanowić się, po co tak naprawdę chodzi się na pływalnię - takie czyny powodują ogromne koszty i utrudnienia.