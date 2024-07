Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała – jak je wykonywać i jakie dają efekty?

REKLAMA

REKLAMA

Kalistenika, czyli ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, są coraz powszechniejsze ze względu na ich efektywność i dostępność. Nie musisz mieć specjalistycznego sprzętu, aby je wykonywać. To znakomity wybór dla osób ćwiczących w domu lub w podróży. Sprawdź, jak robić takie ćwiczenia i jakie możesz osiągnąć dzięki nim efekty.

Jak wykonywać ćwiczenia z ciężarem własnego ciała?

Możesz zacząć od przysiadów, które są jednym z podstawowych ćwiczeń na dolne partie ciała – wzmacniają mięśnie łydek, pośladków oraz ud. Stań prosto i rozstaw stopy na szerokości bioder. Trzymając proste plecy, zrób przysiad – kolana nie mogą wychodzić poza linię palców. Wróć do wyjściowej pozycji. Kolejne ćwiczenie to podciąganie, które świetnie działa na mięśnie pleców i ramion. Znajdź drążek do podciągania, chwyć odpowiednio (nachwytem lub podchwytem), wyprostuj ramiona i podciągnij się – broda musi być nad drążkiem. Opuść ciało do pozycji wyjściowej. W tym miejscu sprawdzisz, jak poprawnie wykonać podciąganie na drążku: https://www.decathlon.pl/c/exe/podciaganie-na-drazku-zobacz-jak-je-wykonac-poprawnie-decathlon_6cfeec7e-384c-4443-8f60-ca8e880c033d

Klasycznym ćwiczeniem angażującym mięśnie ramion, klatki piersiowej i tricepsów są pompki. Połóż się na podłodze na brzuchu. Rozstaw dłonie na szerokość barków, wyprostuj nogi i ręce, aby stworzyć prostą linię od głowy do pięt. Zginaj łokcie, jednocześnie zniżając ciało, tak aby klatka piersiowa dotykała podłogi. Wróć do pozycji wyjściowej. Znakomitym ćwiczeniem są też wykroki, które wzmacniają mięśnie pośladków i nóg. Stań prosto, następnie jedną nogą zrób duży krok w przód i zginaj kolana, aż noga niemal dotknie podłogi. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie na drugą nogę.

Jakie efekty daje kalistenika?

Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała prowadzą do zwiększenia siły mięśniowej. Mięśnie adaptują się do obciążenia, robiąc się wytrzymalsze i silniejsze. Ćwiczenia z użyciem własnej masy angażują duże grupy mięśni, dzięki czemu zwiększa się wydolność organizmu. Systematyczne treningi nie tylko poprawiają krążenie, ale też zwiększają pojemność płuc. Ćwiczenia tego typu są mniejszym obciążeniem dla ciała niż np. treningi z ciężarami. Jeśli będą odpowiednio wykonywane, zmniejszy się ryzyko urazów.

Kalistenika może być znakomitym sposobem na spalanie kalorii oraz redukcję tkanki tłuszczowej. Dzięki intensywnym ćwiczeniom angażującym ciało można przyspieszyć metabolizm, a także podnieść tętno. W poprawie elastyczności i równowagi pomogą m.in. wykroki. Dzięki nim stawy staną się bardziej ruchome, a ciało zwinniejsze.

Warto pamiętać o tym, że…

Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała są doskonałym sposobem na poprawę wydolności organizmu i wzmocnienie kondycji fizycznej. Można wykonywać je niezależnie od poziomu zaawansowania. Efekty regularnych treningów w domu mogą być oszałamiające.

Aby kalistenika miała prawo zadziałać, zadbaj przede wszystkim o doskonalenie technik wykonywania ćwiczeń, a także systematyczność. Bez względu na to, na jakim poziomie jesteś, ćwiczenia z użyciem własnej masy mogą stać się kluczem do zdrowia, wspaniałego samopoczucia i rewelacyjnej sylwetki.

Artykuł sponsorowany.