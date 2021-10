Czarnek: nie będzie powrotu do nauki zdalnej w najbliższej przyszłości

REKLAMA

Nie będzie żadnej nauki zdalnej w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości - powiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak dodał, nauczanie zdalne było przykrą koniecznością i resort zrobi wszystko, żeby do tego nigdy nie wracać.



Szef MEiN powiedział w rozmowie w TVP, że w związku z nauką zdalną pojawiło się dużo problemów i zaległości. "Dlatego przygotowaliśmy się na to z narodowym programem wsparcia dzieci i młodzieży po covidzie" - dodał. Jak podkreślił, należy teraz nadrabiać zaległości po nauczaniu zdalnym . "Nauka zdalna była przykrą koniecznością. Będziemy robić wszystko, żeby do niej nigdy nie wracać" - zaznaczył.



Czarnek był też pytany, czy resort planuje powrócić do zajęć online. "Nie będzie żadnej nauki zdalnej w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości. "Według danych z 13 października, porównując to do 13 października 2020 r., czyli sprzed drugiej fali, liczba hospitalizowanych jest dwukrotnie mniejsza. To daje nam podstawę do optymizmu, ze służba zdrowia i jej wydolność nie będzie na takim skraju jak w 2 i 3 fali" - wskazał.



Ministerstwo Zdrowia podało w piątek, że jest 2771 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 49 osób z COVID-19.



(PAP)