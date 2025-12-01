Cztery ofiary śmiertelne tragicznego wypadku. Śledztwo ujawniło szokującą prawdę

REKLAMA

REKLAMA

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Mącicach, w którym zginęły cztery osoby. Kierowca VW Passata, który zjechał na przeciwny pas ruchu, miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu i ecstasy. Postępowanie umorzono z powodu śmierci sprawcy.

29 listopada 2024 roku w Mącicach na trasie Chorzele – Wielbark doszło do jednego z najtragiczniejszych wypadków drogowych w regionie. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych pochłonęło życie czterech osób, a piąta odniosła poważne obrażenia.

Do zdarzenia doszło około godziny 22.00. Kierujący VW Passat jechał w kierunku Wielbarka, gdy na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Skodą Superb, kierującą się w stronę Mącic. Siła uderzenia była tak wielka, że ciała kierowcy i 48-letniego pasażera VW Passata znaleziono poza pojazdem. Obaj zginęli na miejscu. Trzeci pasażer volkswagena został w stanie ciężkim przewieziony do szpitala w Przasnyszu, gdzie zdiagnozowano u niego obrażenia powodujące ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Los kierowcy i pasażerki Skody Superb był jeszcze bardziej tragiczny. Na skutek zderzenia pojazd wpadł do przydrożnego rowu i doszczętnie spłonął wraz z osobami znajdującymi się w środku. Jak ustalił biegły z zakresu pożarnictwa, bezpośrednią przyczyną pożaru był wyciek paliwa, które uległo zapłonowi.

Ponad 3,5 promila i ecstasy

Wyniki śledztwa nie pozostawiają wątpliwości co do przyczyn tragedii. Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków samochodowych wynika, że kierowca VW Passata jechał z prędkością około 104 km/h, przekraczając dopuszczalną administracyjnie prędkość 90 km/h. Znacznie bardziej przerażające są jednak wyniki badań toksykologicznych. Kierowca miał w organizmie:

3,52 promila alkoholu we krwi

substancję psychotropową MDMA (ecstasy)

śladową ilość amfetaminy

Biegły z zakresu ruchu drogowego jednoznacznie stwierdził, że kierujący Skodą Superb nie przyczynił się w żaden sposób do powstania wypadku. Zarówno przed zderzeniem, jak i w chwili zderzenia poruszał się prawidłowo, nie mając szans na uniknięcie pojazdu jadącego pod prąd.

- Śledztwo zostało umorzone z powodu śmierci sprawcy czynu, tj. kierowcy samochodu VW Passat. Postanowienie nie jest prawomocne - informuje prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.