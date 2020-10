Cztery pytania posła KO o elektrownię Ostrołęka C. Jest odpowiedź wicepremiera

REKLAMA

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros złożył interpelację w sprawie elektrowni Ostrołęka C. Do wicepremiera Jacka Sasina miał cztery pytania dotyczące przerwanej inwestycji w naszym mieście.

Cztery pytania...

Dokonywane analizy wskazują, że projekt w postaci budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka skazany jest na niepowodzenie, ze względu na brak rentowności. Wbrew pozorom problemem nie jest fakt, że miała to być elektrownia węglowa, gdzie w ostatnim czasie pojawiają się wątpliwości co do opłacalności inwestycji tego typu. Problematyczne okazuje się zagadnienie dotyczące użytej technologii oraz parametrów planowanego bloku energetycznego. Eksperci podkreślają, że kwestie te nie są w stanie sprostać biznesowej rzeczywistości

- napisał poseł Michał Jaros.

Poseł miał kilka pytań do wicepremiera Jacka Sasina:

1. Dlaczego rozpoczęto budowę bloku C w Elektrowni Ostrołęka, pomimo faktu, że wszystkie analizy skazywały projekt na niepowodzenie bez szans na rentowność?

2. Dlaczego rozpoczęto budowę bloku C w Elektrowni Ostrołęka bez “dopiętego” finansowania tej inwestycji, co jest przestępstwem?

3. Kto poniesie odpowiedzialność za rozpoczęcie budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka bez "dopiętego" finansowania tej inwestycji?

4. Kto zwróci pieniądze wydatkowane nieprawnie na tę inwestycję bez szans na rentowność?

... i odpowiedź

Odpowiedzi na interpelację udzielił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin:

Z założeń projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. wynika, że w najbliższych kilkunastu latach z systemu elektroenergetycznego wycofana zostanie znaczna część obecnie eksploatowanych jednostek wytwórczych. Jednocześnie w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną istnieje konieczność rozbudowy infrastruktury wytwórczej. W projekcie Polityki energetycznej stwierdzono także, że rosnące wymagania środowiskowe wskazują na potrzebę inwestycji w niskoemisyjne źródła wytwórcze. W bilansie elektroenergetycznym na znaczeniu zyskiwać będą jednostki wytwórcze oparte o gaz ziemny. Jednostki te będą wykorzystywane m.in. do bilansowania jednostek OZE. Ich atutem jest znacznie niższa emisyjność niż w przypadku węglowych jednostek wytwórczych, a wysoka elastyczność w zakresie możliwości regulowania wielkości produkcji. W projekcie dokumentu stwierdzono, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej konieczna jest modernizacja, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury wytwórczej. Z projektu wynika zatem zasadność budowy nowych jednostek wytwórczych.

Spółka celowa powołana w celu realizacji projektu budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka została zawiązana przez Energa S.A. i Enea S.A. W kwietniu br. Skarb Państwa zbył posiadane akcje Energa S.A. na rzecz PKN ORLEN S.A. (dalej: Orlen), który tym samym przejął kontrolę nad Spółką i jej grupą kapitałową. Po sfinalizowaniu transakcji Orlen rozpoczął szczegółowe analizy projektów inwestycyjnych realizowanych przez Energę S.A. oraz jej podmioty zależne, w szczególności budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka.

Skarb Państwa, jako jeden z akcjonariuszy Orlenu, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz Statucie Spółki. Wszelkie kwestie związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

Skarb Państwa, wykonując uprawnienia właścicielskie zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, nie posiada uprawnień do ingerowania w działalność Zarządu Spółki, w tym wydawania mu wiążących poleceń. Prowadzenie spraw spółki jest kompetencją Zarządu. Należy wskazać, że zarówno Orlen jak i Energa S.A. oraz Enea S.A. jako spółki publiczne, podlegają przepisom dotyczącym informowania akcjonariuszy o wszystkich zdarzeniach, mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową emitentów lub mogących w znaczny sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. Informacje te są przekazywane do publicznej wiadomości w postaci bieżących i okresowych raportów umieszczanych na stronach internetowych Spółek. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym są obowiązani zapewnić posiadaczom papierów tego samego rodzaju, w takich samych okolicznościach, jednakowe traktowanie. Wobec powyższego Minister Aktywów Państwowych nie dysponuje dodatkowymi informacjami oprócz tych, które zostały przekazane przez Zarządy Spółek do publicznej wiadomości.