Czy radni z Ostrołęki zaprotestują przeciw "lex TVN"? Pojawił się projekt stanowiska

Rząd PiS przygotował nowelizację ustawy medialnej, której celem jest powrót do komunistycznych wzorców: jednolitych mediów, jednego przekazu i jednej propagandy. To system, którego celem jest zapewnienie bezkarności rządzącym. Wyjęcie władzy spod jakiejkolwiek społecznej kontroli sprawi, że ludzie, pozbawieni wiedzy o jej nieprawościach, pozostaną bezradni i bezwolni. Rada Miasta Ostrołęki uznaje, że każdy zamach na niezależność i pluralizm mediów jest jednocześnie zamachem na podstawy polskiej demokracji, podstawy wolności obywatelskich oraz wartość prawdy w życiu publicznym.

Jednym z najważniejszych filarów demokracji są wolne i niezależne media. To one, obok niezawisłych sądów, odróżniają demokrację od dyktatury czy państwa autorytarnego. Zapisana w art. 14 Konstytucji zasada wolności prasy ("Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu") nie dopuszcza możliwości ingerencji politycznej w działania mediów, które dotychczas cały czas pracowały zgodnie z prawem.

- Sejm RP przyjął nowelizację ustawy potocznie nazwaną "lex TVN". Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków jest ona bezpośrednio wymierzona w Grupę TVN. Posłowie przegłosowali ustawę, która zmierza do tego, by wyżej wymieniona stacja nie otrzymała koncesji. Podjęte przez rząd działania zmierzające do ograniczenia działalności mediów publicznych zmusiły samorządy do podjęcia działań w obronie mediów - napisano w uzasadnieniu do przygotowanego projektu.

~mieszkaniec , 13:39 13-08-2021 , 18% Powinno byc jak za PRL dwa partyjne kanaly, a Polacy sluchali prawdy w zagranicznych mediach. odpowiedz • oceń :

~ha ha , 13:47 13-08-2021 , 70% @~He Jaka zagranica jak PIS? Na razie abonament sciaga PIS. odpowiedz • oceń :

~tl , 13:49 13-08-2021 , 75% @~He Ile udzialow ma zagranica w TVP? zadnych. w calosci jest polska, wiec po co klamac? odpowiedz • oceń :

~He , 13:58 13-08-2021 , 23% @~tl I coooo już TVP cię zmanipulowalo?😂 tak opozycja chętnie zbierała podpisy za likwidacja POLSKIEGO TVP,- ‚o takie wolność słowa walczyłem’ 😂😂😂 odpowiedz • oceń :

~TVP info , 14:02 13-08-2021 , 78% @~He Od kiedy mamy "reasumpcje" opozycja nie ma nic do gadania odpowiedz • oceń :

~He , 14:07 13-08-2021 , 27% @~TVP info Niestety opozycja to banda krzykaczy, hejterow, zero działania tylko gadanie że PiS zły odpowiedz • oceń :

~TVN 24 , 14:07 13-08-2021 , 77% @~He Czemu posel z PIS chodzi do zagranicznych mediow plakac jaki ten PIS zly? odpowiedz • oceń :

~Gość , 16:15 13-08-2021 , 36% @~TVN 24 Bo TVPiS akceptuje tylko peany pochwalne na cześć PiS i obrzucanie błotem opozycji.

Poseł już się nawrócił, oskarża o wszystkie plagi opizycję i chwali PiS odpowiedz • oceń :

~Xyz , 16:41 13-08-2021 , 77% @~ha ha A do 2015 roku abonament ściągała platforma i jakoś krzyku nie było a jaka to była telewizja z losem wywiad z Komorowskim to jakby był wywiad ze świetym odpowiedz • oceń :

~Tak mądralo , 21:09 13-08-2021 , 63% @~ha ha A reklamy „ściągają” zagraniczne polskojęzyczne media, płacąc minimalne, śladowe kwoty podatków. odpowiedz • oceń :

~Xzx , 13:43 13-08-2021 , 28% Chyba radni nie wiedzą o co chodzi w tej ustawie :)

TVN i rzetelni dziennikarze …😂 odpowiedz • oceń :

~Polak , 13:45 13-08-2021 , 68% @~Xzx Chodzi o zablokowanie najwiekszej amerykanskiej inwestycji w Polsce na co USA chca odpowiedziec sankcjami. odpowiedz • oceń :

~Polak , 13:51 13-08-2021 , 88% @~Xzx Chodzi o to że TVN nie wychwala jarka wiecznej dziewicy pod niebiosa jak TVPis i ma zostać za to ukarana nieprzyznaniem koncesji.

Typowe myślenie PiSobolszewii: "media mają nas chwalić albo zamilknąć" odpowiedz • oceń :

~Xzx , 14:06 13-08-2021 , 47% @~Polak Jesteś w błędzie. TVN manipuluje jak zawsze i robi z siebie ofiarę pisu…Nie oglądam tvnu i w jakoś słyszę w innych mediach krytykę rządu… uwaga… w całości Polskich. Polecam radio wnet odpowiedz • oceń :

~Polak , 14:15 13-08-2021 , 80% @~Xzx Po TVN przyjdzie czas na Twoje radio wnet.....

Kaczystan planuje zrobić z mediami to co zrobiono na Węgrzech. Tylko media rządowe i propaganda 24h/d. odpowiedz • oceń :

~Bez hejtu , 14:20 13-08-2021 , 82% @~Xzx Czemu chcesz decydowac co ja mam ogladac? Czy ja chce ci zmykac rado wnet. gdyz uwazam, ze sypia propaganda? odpowiedz • oceń :

~!!!!!!! , 15:17 13-08-2021 , 47% @~Xzx Radni to się niech zajmą dziurawymi i zalewanymi ulicami w Ostrołęce - do tego zostali wybrani!!!

Ludzie topią się po każdym deszczu a ich zajmuje "wielka polityka"!!!! odpowiedz • oceń :

~Qwe , 15:55 13-08-2021 , 53% @~!!!!!!! Mieli na to 12 lat nie zrobili nic odpowiedz • oceń :

~Xzx , 16:07 13-08-2021 , 44% @~Bez hejtu Oglądaj sobie co chcesz, lubisz propagandę i nikt co tego nie odbierze. Jak już wierzysz w to ze TVN to walka o wolne media to dalsza dyskusja nie ma sensu. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 05:54 14-08-2021 , 84% @~Qwe A co zrobili przez pół kadencji? Nic. Zajmują się pierdołami typu TVN. odpowiedz • oceń :

~Taka prawda , 12:24 14-08-2021 , 0% @~Xzx A ja widzialem na TVP info twarz Tuska jak mówił jedno zdanie i przez cały czas komentarze PiS - jak dla idiotów. Na Adamowicza też poszczuł PiS . odpowiedz • oceń :

~Barbara , 14:36 13-08-2021 , 86% Wolne media w naszym imieniu kontrolują władzę ,patrzą jej na ręce . Nie może tak być aby zarządzać w imieniu narodu a poczynać jak na prywatnym folwarku . Nie możemy stać się drugimi Węgrami . 40 lat temu walczyliśmy o wolną prasę ,telewizję i podsłuchiwaliśmy Wolnej Europy aby dowiedzieć się co dzieje się naprawdę w naszym kraju . Pis wcale nie ukrywa się po co to robi " Kaczyński powiedział jak tak dalej pójdzie z TVN to nie wygramy następnych wyborów "a Suski musimy mieć wpływ na tę stację . Podobał im się PRL , chcieliby naród trzymać w ciemnocie i uwodzić swoją kłamliwą propagandą . Media muszą byc różne to zawsze czegoś się dowiemy i prędzej dojdziemy do prawdy . A władza ta czy inna co najwyżej dwie kadencje i zmiana . odpowiedz • oceń :

~Ciekawy , 21:17 13-08-2021 , 43% @~Barbara Baśka! Ty tak sama z siebie, czy dostałaś przekaz podprogowy z Nowogrodzkiej? odpowiedz • oceń :

~Barbara , 08:16 14-08-2021 , 58% @~Ciekawy Jestem zwykłym obywatelem kiwanym przez różne partie dlatego jestem za jawnością poczynań każdych rządów a w tej chwili pisowskich , którzy na oczach milionów dopuszczają się bezprawia ..... odpowiedz • oceń :

~bezradni zależni , 14:51 13-08-2021 , 58% To ta bezstronność i niezależność eostroleki? Jak projekt składają radni BMO to są wymieniani z nazwiska, jak projekt składa ktoś inny to jest to "grupa radnych" odpowiedz • oceń :

~m , 15:19 13-08-2021 , 79% @~bezradni zależni przecież prywatne media nie muszą być ani bezstronne ani niezależne, mogą być opiniotwórcze. Trzeba założyć swoją stronę i pisać, co się chce. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 15:18 13-08-2021 , 25% Dzień dobry!



Cyt. "Rada Miasta Ostrołęki uznaje, że każdy zamach na niezależność i pluralizm mediów jest jednocześnie zamachem na podstawy polskiej demokracji, podstawy wolności obywatelskich oraz wartość prawdy w życiu publicznym.



Nie zgadzamy się na niszczenie wolnych mediów, odbieranie obywatelom prawa do informacji i debaty publicznej".



Najmilsi!



Myślę, kurczaki pieczone, że głos naszych rajców byłby o wiele bardziej słyszalny i medialnie nagłośniony, gdyby rajcy biorąc dobry i sprawdzony przykład od Ostrołęckich Niezależnych Sędziów, swój stanowczy protest w obronie Naszej Młodej Demokracji zorganizowali przed budynkiem Magistratu lub na rondzie Siemowita III, oczywiście ze świeczkami w dłoniach. Oprócz świeczek w dłoniach rajcy , dla wzmocnienia efektu protestu, mogliby odśpiewać Lamentacje Jeremiasza ze Starego Testamentu. Dzisiaj, kurde blade, piątek, więc dużo automobilów będzie w okolicach rzeczonego ronda, a co się z tym wiąże, będzie duża siłą rażenia takiego protestu... Może nawet Niezależne Dziennikarze z Tefałenu by siem pojawili, nagłośnili problem, podszczypali antydemokratycznom PiSowskom władzę?



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~wrwrwr , 15:36 13-08-2021 , 74% To tvn jest wolny i niezależny? A od kogo? odpowiedz • oceń :

~Emert , 15:56 13-08-2021 , 44% @~wrwrwr Trójkę już przejęli

Nie zajmą wszystko

Korea i tyle odpowiedz • oceń :

~Brak słów , 16:11 13-08-2021 , 60% @~Emert Hahahhahaha poczytaj co tam wyszło z trójka, jak pięknie ustawiali listy i uwaga nie za czasów pIsuuu.

PiS i po wam zrobiły sieczkę w głowie. Tańczycie jak wam zagrają i tak do końca świata …. odpowiedz • oceń :

~Med , 15:50 13-08-2021 , 52% Niech jadą do np do Francji czy Niemiec i tam strajkują że te państwa nie pozwalają przejmować tamtejszych mediów przez firmy spoza EOG. We Francji tylko 20% udziałów mogą przejąć. A w Polsce? TVN zarządza pusty garaż na lotnisku w Holandii.

Jak zwykle, wszyscy mogą tylko nie Polska. odpowiedz • oceń :

~xxx , 16:46 13-08-2021 , 78% @~Med We Francji i Niemczech nie ma glosowania do skutku. odpowiedz • oceń :

~Ja , 17:56 13-08-2021 , 81% @~Med We Francji nie mogą też stacjonować wojska amerykańskie skoro podajesz przykład tego kraju.

Niech kurdupel wygoni wojska amerykańskie na wzór Francji. odpowiedz • oceń :

~Yyy , 21:28 13-08-2021 , 78% @~xxx A to PiS wprowadził w regulaminie Sejmu reasumpcję? I nikt przed nimi z tego uprawnienia nie korzystał? odpowiedz • oceń :

~Aleks , 01:50 14-08-2021 , 23% @~Yyy To nie PiS wprowadził reasumpcję do regulaminu Sejmu, ale to PiS ma w zwyczaju korzystać z reasumpcji niezgodnie z regulaminem gdy tylko przegra głosowanie. Innym to do głowy nie przychodziło. Marszałek Witek wypełni zasłużyła na odsiadkę odpowiedz • oceń :

~Do obrońców TVN , 15:55 13-08-2021 , 60% bronicie TVN wykrzykując wzniosłe hasła typu wolne media itd. Ok. Zgadzam się że powinien być pluralizm medialny. Jest nas 38 mln i każdy powinien móc oglądać co chce. I tu powstaje pytanie, gdzie byli obrońcy mediów, wolnościowcy gdy za PO odmawiano koncesji tv TRWAM ,? Dlaczego nie sprzeciwialiście się gfy politycy PO jawnie mówią o likwidacji TVP Info?

Równe media???? odpowiedz • oceń :

~Paweł G , 16:16 13-08-2021 , 52% TVN wolne i niezależne? Chyba tylko od propolskiego spojrzenia na kraj, który obszczekują i na który z takim zapamiętaniem rzygają. Ale nie płaczcie. Obudzili się już groźni i przewspaniali właściciele TVN i straszą Polaków pozwami. Nawet amerykańscy senatorowi z dwóch głównych partii i wysmażyli list do polskich władz w obronie TVN. Jeżeli o mnie chodzi to TVN jako głównego medialnego szkodnika (obok GW) winno się zorać, zorane pole wypalić siarką. Ale to tylko marzenie. odpowiedz • oceń :

~Jaja , 16:36 13-08-2021 , 31% @~Paweł G Chcesz to zaoraj, pisdzielcy zapomnieli o traktacie podpisanym między Polską a USA bodajże 20 ,03,1990r. To co wypocili przeciw TVN jest sprzeczne z zapisami owego traktatu. Kaczorki nie wiedzą że umów należy przestrzegać?, to się Polską dowie jak przyjdzie odszkodowanie płacić. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:08 13-08-2021 , 17% @~Jaja Dzień dobry!



Cyt. "to się Polską dowie jak przyjdzie odszkodowanie płacić".



Drogi kawalerze!



Pozbycie się tego antypolskiego ścieku, warte jest wszystkich pieniędzy, które w swoich przepastnych zasobach posiada nieoceniony szef NBP Adam Glapiński, (zwany żartobliwie Glapą).



Sama uboga i duchowo i materialnie, na to odszkodowanie, na ten szczytny cel, gotowa jestem dać datek w wysokości... powiedzmy... dajmy na to... dwóch złociszów.



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Paweł G , 17:44 13-08-2021 , 47% @~Jaja Jakby Pan ze zrozumieniem przeczytał to, co Pan napisał to widziałby Pan, że Polska w 1990 roku była krajem wolnym (cokolwiek by to słowo znaczyło). W tej chwili Polska nie jest krajem wolnym i suwerennym. Po ratyfikacji traktatu lizbońskiego przez wszystkie państwa UE powstało nowe państwo pod nazwą „Unia Europejska”, to znaczy, że dotychczasowe państwa członkowskie stały się jego częściami składowymi. Czy część składowa jakiegokolwiek państwa może być niepodległa? Przecież Ustawa "lex TVN" nie dyskryminuje podmiotu europejskiego . Amerykańskiemu koncernowi Discovery trudno będzie walczyć o swoje sprawy przed europejskimi trybunałami. Uzbrojenie, które w tej chwili Polska kupuje od USA, jak głupia, też nie kosztuję kilka dolarów. Kilka innych natowskich krajów produkuje również dobre samoloty, czołgi, rakiety plot. Zobaczymy jak będzie. Pewnie jak zawsze z nosem w pewnej części ciała Amerykanów.

A TVN. Pomimo Pańskiego zacietrzewienia mam nadzieje, że pamięta Pan wist Pani Katarzyny Kolendy-Zaleskiej w "Faktach" gdy przeinaczyła słowa Jarosława Kaczyńskiego o "prawdziwych Polakach" gdzie Kaczyński mówił o "wolnych Polakach". Ile było jazgotu celebrytów i moralnych autorytetów. A z cnotą wiarygodności i prawdomównością jest tak jak mawiał George Orwell: Once a whore, always a whore.

odpowiedz • oceń :

~Jaja , 18:22 13-08-2021 , 43% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Musisz najpierw butelki po denaturacie sprzedać. odpowiedz • oceń :

~Jaja , 18:27 13-08-2021 , 30% @~Paweł G Traktaty stowarzyszeniowe z UE nie unieważniają umow międzynarodowych zawartych wcześniej,chciałbym żeby było inaczej ale niestety Polska słono zapłaci za głupotę i zacietrzewienie kaczyńskiego odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 19:37 13-08-2021 , 72% @~Jaja Dzień dobry!



Mój kawalerze! Nie obrażaj mnie! Zysk ze sprzedaży butelek po denaturze, to starcza mi na przysłowiowe waciki. Głównym moim utrzymaniem jest handel aluminium, czyli pustymi puszkami po piwie...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~WON TVN , 16:56 13-08-2021 , 12% ĆWOKI Z TVN I FASZYSCI WON odpowiedz • oceń :

~**** TVN , 16:57 13-08-2021 , 65% ***** TVN

***** PO

***** PSL

***** SLD

***** TVN

***** LGBT

***** TVN odpowiedz • oceń :

~Nowy lad , 12:26 14-08-2021 , 0% Nowy ład to nowe podwyżki cen . odpowiedz • oceń :

