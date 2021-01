Czy w Ostrołęce powstanie jadłodzielnia?

REKLAMA

Do Młodzieżowej Rady Miasta trafi pismo z pomysłem stworzenia w Ostrołęce jadłodzielni, czyli tzw. lodówki społecznej. To może być istotny krok do tego, by foodsharing zagościł także w naszym mieście.

Jadłodzielnia to punkt służący do nieodpłatnej wymiany żywności pomiędzy użytkownikami w ramach foodsharingu. W jadłodzielni każdy może przyjść i wziąć z półek lub lodówek żywność, której potrzebuje. W Polsce pierwsza jadłodzielnia powstała w maju 2016 r. w Warszawie.

Czy lodówka społeczna ma szansę stanąć w Ostrołęce? W wielu miastach zdecydowano się na takie rozwiązanie.

My podejmujemy kolejne działania, zmierzające do tego, by Ostrołęka do nich dołączyła. Dzisiaj złożyliśmy oficjalne pismo do Młodzieżowej Rady Miasta z prośbą, o zaangażowanie w tworzenie jadłodzielni. W młodych siła, zatem trzymajcie kciuki. Czekamy na odpowiedź

- napisano na facebookowym profilu "Ostrołęcka Wszamka", przypominając przy okazji historię foodsharingu. Jak oceniacie ten pomysł?