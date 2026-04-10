Czysta woda w każdym kranie. Wielkie zmiany w gminie Rzekuń! [WIDEO]

Czysta i zdrowa woda dla kolejnych setek gospodarstw w gminie Rzekuń staje się faktem. Dzięki potężnemu wsparciu z funduszy unijnych, najstarsza stacja uzdatniania w Rzekuniu przejdzie gruntowny remont. To kontynuacja wielkiej ofensywy inwestycyjnej gminy, która wcześniej za 4,5 mln zł wybudowała nowoczesny punkt ujęcia wody w Dzbeninie.

Inwestycja w czystą, zdrową i bezpieczną wodę to jeden z priorytetów lokalnych władz. Dzięki otrzymanemu wsparciu zewnętrznemu, wysłużony obiekt przejdzie gruntowną modernizację, co przełoży się na większą niezawodność dostaw oraz lepsze parametry wody trafiającej do domowych kranów.

To nie pierwszy tak duży krok gminy w stronę nowoczesnej gospodarki wodnej. Modernizacja stacji w Rzekuniu to kolejny etap szeroko zakrojonego planu inwestycyjnego. Warto przypomnieć, że niedawno do użytku oddano zupełnie nową Stację Uzdatniania Wody w miejscowości Dzbenin. Tamto zadanie, opiewające na kwotę około 4,5 miliona złotych, również zostało zrealizowane przy znacznym udziale środków zewnętrznych.

Budowa obiektu w Dzbeninie realnie podniosła komfort życia lokalnej społeczności, eliminując problemy z ciśnieniem wody i gwarantując jej wysoką jakość. Teraz podobny standard ma zostać osiągnięty w samym Rzekuniu.

Ekologia i bezpieczeństwo dzięki Funduszom Europejskim

Wykorzystanie funduszy unijnych pozwala gminie na realizację kosztownych projektów bez nadmiernego obciążania własnego budżetu. Modernizacja SUW to nie tylko kwestia techniczna, ale przede wszystkim dbałość o zdrowie mieszkańców i ochronę zasobów naturalnych. Nowoczesne systemy filtracji i uzdatniania są bardziej energooszczędne i wydajne, co wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju regionu.

Dzięki pozyskanym 2,6 mln zł, gmina Rzekuń staje się przykładem efektywnego sięgania po unijne wsparcie, które zamieniane jest w realne korzyści dla każdego gospodarstwa domowego. Inwestycja zakłada modernizację studni i zbiorników, zmianę w podziemnej maszynerii oraz pełną automatyzację procesów technologicznych.

Źródło: eOstroleka.pl/Urząd Gminy w Rzekuniu