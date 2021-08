Dachowanie terenówki z powiatu ostrołęckiego. Pasażerem był znany aktor [ZDJĘCIA]

Do dachowania samochodu terenowego na tablicach rejestracyjnych z powiatu ostrołęckiego doszło w miniony piątek w okolicach Różana. Jak się dowiedzieliśmy, autem podróżował m.in. znany aktor, uczestnik najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Mamy zdjęcia z tego zdarzenia.

Zdarzenie miało miejsce 13 sierpnia ok. godz. 21.00 we jednej z wsi niedaleko Różana.

- 46-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, kierując Suzuki, chcąc uniknąć zderzenia z sarną, zjechał na pobocze drogi, stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Był trzeźwy - poinformowała nas asp. Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Na miejscu pojawiła się straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Na szczęście, kierowca i pasażerowie auta nie odnieśli poważnych obrażeń.

Jak się dowiedzieliśmy, w aucie był m.in. aktor Piotr Mróz, znany między innymi z seriali "Gliniarze" czy "Barwy Szczęścia", uczestnik najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami".

- Wczoraj mieliśmy bardzo poważny wypadek, który mógł się dla nas skończyć tragicznie - relacjonował aktor w sobotę na Instagramie.

Dwa razy dachowaliśmy autem, które na dobrą sprawę nie miało dachu. Traktujemy to za cud, dostaliśmy kolejną szansę od Pana Boga. Dziś jesteśmy na weselu siostry, cieszymy się z naszymi bliskimi, ale na dobrą sprawę wczoraj to życie mogło się dla nas skończyć. Niech to będzie też dla Was takie przesłanie, które nie raz do Was wysyłałem: cieszmy się dzisiejszym dniem, każdą chwilą, doceniajmy ją, bo życie w każdej chwili może się skończyć. Odczuwamy jakieś skutki fizyczne tego wypadku, ale one nie wpływają na nasze bezpieczeństwo