Daniel R. był brutalny dla swej ofiary. Kasacja "oczywiście bezzasadna" - orzekł Sąd Najwyższy

Z tego co zrozumiałem to ta kobieta była wcześniej z nim w związku i ma z nią dzieci. Więc wcześniej musiał jej jakoś imponować, być może przestępczym trybem życia, specyficznym słownictwem etc. A wiadomo przecież, że łobuz kocha najbardziej, a dowodami tej miłości najczęściej są popodbijane oczy.

Co to za bandzior? Dajcie jego gębę. 7 lat? Serce boli za taka niesprawiedliwość sądową.

