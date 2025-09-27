Darmowa antykoncepcja? Projekt trafił do prac w parlamencie

Posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie projekt ustawy przewidujący bezpłatny dostęp do antykoncepcji dla kobiet od 18 do 25 lat. O potrzebie lepszego dostępu do środków antykoncepcyjnych mówiła już wcześniej z sejmowej mównicy posłanka z Ostrołęki Żaneta Cwalina-Śliwowska.
Inicjatywa Polski 2050 zakłada fundamentalną zmianę w dostępie do środków antykoncepcyjnych w Polsce. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz o refundacji leków przewiduje nie tylko bezpłatną antykoncepcję dla najmłodszych dorosłych kobiet, ale także rozszerzenie refundacji dla starszych grup wiekowych. Zdaniem autorów projektu, wiedza o metodach antykoncepcji powinna być przekazywana już w szkole.
Temat ten poruszała już w Sejmie posłanka z Ostrołęki Żaneta Cwalina-Śliwowska, podkreślając potrzebę lepszego dostępu do antykoncepcji jako elementu podstawowej opieki zdrowotnej nad kobietami.
"Od roku przerwa w pracy nad projektami dotyczącymi liberalizacji prawa do aborcji. Od roku też nie pracujemy nad projektem darmowej antykoncepcji dla kobiet do 25. roku życia" - wymieniała Cwalina-Śliwowska w czerwcu br. Wcześniej alarmowała:
Jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, za Rosją, Białorusią, Węgrami pod względem dostępu antykoncepcji dla kobiet
W uzasadnieniu projektu autorzy wprost nawiązują do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który znacząco ograniczył dostęp do aborcji w Polsce.
Projekt przewiduje dwupoziomowy system wsparcia:
- Kobiety 18-25 lat mają otrzymać całkowicie bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
- Kobiety powyżej 25 lat skorzystają z rozszerzonej refundacji dzięki poszerzeniu katalogu dostępnych preparatów antykoncepcyjnych.
Nowela zakłada także rozszerzenie dostępnych metod o wkładki, plastry i iniekcje, co ma zapewnić powszechną dostępność różnych form antykoncepcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Koszt i finansowanie
Posłowie wyliczyli koszt całej inicjatywy na około 500 milionów złotych rocznie. Środki na bezpłatną antykoncepcję ma zapewnić NFZ w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Recepty na antykoncepcję będą mogły wystawiać wszystkie osoby uprawnione zgodnie z ustawą o świadczeniach, a dane o przepisanych lekach mają być weryfikowane w systemie informacji w ochronie zdrowia.
Jeśli projekt zostanie przyjęty, pierwszy wykaz bezpłatnie dostępnych środków antykoncepcyjnych minister zdrowia ma ogłosić w ciągu 4 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Sama nowelizacja miałaby obowiązywać już po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.