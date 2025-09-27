Darmowa antykoncepcja? Projekt trafił do prac w parlamencie

REKLAMA

Posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie projekt ustawy przewidujący bezpłatny dostęp do antykoncepcji dla kobiet od 18 do 25 lat. O potrzebie lepszego dostępu do środków antykoncepcyjnych mówiła już wcześniej z sejmowej mównicy posłanka z Ostrołęki Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Inicjatywa Polski 2050 zakłada fundamentalną zmianę w dostępie do środków antykoncepcyjnych w Polsce. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz o refundacji leków przewiduje nie tylko bezpłatną antykoncepcję dla najmłodszych dorosłych kobiet, ale także rozszerzenie refundacji dla starszych grup wiekowych. Zdaniem autorów projektu, wiedza o metodach antykoncepcji powinna być przekazywana już w szkole.

Temat ten poruszała już w Sejmie posłanka z Ostrołęki Żaneta Cwalina-Śliwowska, podkreślając potrzebę lepszego dostępu do antykoncepcji jako elementu podstawowej opieki zdrowotnej nad kobietami.

"Od roku przerwa w pracy nad projektami dotyczącymi liberalizacji prawa do aborcji. Od roku też nie pracujemy nad projektem darmowej antykoncepcji dla kobiet do 25. roku życia" - wymieniała Cwalina-Śliwowska w czerwcu br. Wcześniej alarmowała:

Jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, za Rosją, Białorusią, Węgrami pod względem dostępu antykoncepcji dla kobiet

W uzasadnieniu projektu autorzy wprost nawiązują do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który znacząco ograniczył dostęp do aborcji w Polsce.

Projekt przewiduje dwupoziomowy system wsparcia:

Kobiety 18-25 lat mają otrzymać całkowicie bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

mają otrzymać całkowicie bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kobiety powyżej 25 lat skorzystają z rozszerzonej refundacji dzięki poszerzeniu katalogu dostępnych preparatów antykoncepcyjnych.

Nowela zakłada także rozszerzenie dostępnych metod o wkładki, plastry i iniekcje, co ma zapewnić powszechną dostępność różnych form antykoncepcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Koszt i finansowanie

Posłowie wyliczyli koszt całej inicjatywy na około 500 milionów złotych rocznie. Środki na bezpłatną antykoncepcję ma zapewnić NFZ w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Recepty na antykoncepcję będą mogły wystawiać wszystkie osoby uprawnione zgodnie z ustawą o świadczeniach, a dane o przepisanych lekach mają być weryfikowane w systemie informacji w ochronie zdrowia.

Jeśli projekt zostanie przyjęty, pierwszy wykaz bezpłatnie dostępnych środków antykoncepcyjnych minister zdrowia ma ogłosić w ciągu 4 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Sama nowelizacja miałaby obowiązywać już po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.