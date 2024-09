Dla każdego coś miłego - weekendowe atrakcje w Ostrołęce i okolicach

REKLAMA

Kino, zawody sportowe, festyn, koncerty, spektakle - w nadchodzący weekend będzie w czym wybierać. Zobaczcie, jakie imprezy odbędą się w Ostrołęce i okolicach.

Repertuar Kina Jantar w Ostrołęce

W weekend warto wybrać się do ostrołęckiego kina na jedną z ciekawych propozycji filmowych. Oto, co znajdziemy w aktualnym repertuarze: Ozi: Głos deszczowego lasu, Leonardo. Odkrywca, Niepewność. Zakochany Mickiewicz, Rodzaje życzliwości, Beetlejuice Beetlejuice.

Repertuar Kina Helios w Łomży

Interesujący repertuar filmowy na nadchodzący weekend przygotowało także Kino Helios w Łomży. W aktualnej ofercie są m.in. takie filmy jak: Transformers: Początek, Nie mów zła, Leonardo. Odkrywca, Niepewność. Zakochany Mickiewicz, Beetlejuice Beetlejuice, Deadpool & Wolverine, Obcy: Romulus, Gru i Minionki: Pod Przykrywką, W głowie się nie mieści 2, It Ends with Us, Rodzaje życzliwości, Ozi: Głos deszczowego lasu, Drużyna A(A),

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA

Myszynieckie Nce w Dzwonnicy

W piątek, 13 września w ramach wydarzenia przewidziano m.in. oprowadzenie z przewodnikiem, warsztaty z zakresu bicia w dzwony, konkurs oraz noc poezji. Szczegóły wydarzenia znaleźć można tu:

godz. 18:30 - Festiwal Teatralny InQbator.

Festiwal rozpocznie się barwną paradą ulicami miasta, która wprowadzi uczestników w wyjątkowy klimat wydarzenia. Następnie na scenie głównej odbędzie się uroczyste otwarcie, po którym rozpoczną się pierwsze spektakle.

18:50 – Oficjalne otwarcie Festiwalu INQBATOR (scena na placu Wolności)

19:00 – Teatr Delikates „Jak Czesiek i Wiesiek oddali księżyc” (scena na placu Wolności)

20:00 – Warszawskie Centrum Pantomimy „Voyage Immobile” (sala widowiskowa OCK)

21:00 – Teatr Snów „Klasa” (parking OCK)

SOBOTA, 14 WRZEŚNIA

godz. 8:00 - Targi staroci i rozmaitości w Goworowie

Na placu targowym w Goworowie odbędzie się ostatnia w tym roku edycja targu staroci,, który jest okazją do sprzedaży czy zakupu antyków, kolekcjonerskich okazów monet i banknotów, rękodzieła artystycznego oraz wielu innych produktów, którymi interesują się kolekcjonerzy.

godz. 10:00 - Dzbenińska wyprzedaż garażowa

Na placu przed boiskiem szkolnym w Dzbeninie powstanie jednodniowy pchli targ, na którym będzie można sprzedać nieużywane już, ale wciąż sprawne przedmioty takie jak np. zabawki, ubrania, meble, książki itp.

godz. 12:00 - Piknik edukacyjny na Fortach Bema

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na kolejną edycję pikniku edukacyjnego “Z małą walizką w wielki świat”. Temat wydarzenia nawiązuje do słynnego niedźwiedzia Wojtka, maskotki 22. Kompanii Zaopatrzenia Artylerii.

godz. 14:00 - Integracyjny piknik osiedla Łazek

Rada Osiedla Łazek wraz ze Stowarzyszeniem Mazowieckie Inicjatywy Społeczne przygotowały ciekawą propozycję na sobotnie popołudnie. Mieszkańcy Ostrołęki i okolic będą mogli wspólnie spędzić czas podczas pikniku integracyjnego obfitującego w wiele atrakcji. Z pewnością nie będziecie żałowali, jeśli zdecydujecie się wziąć udział w tym pikniku. Szczegółowy program znajdziecie tu:

godz. 14:00 - Podchody Rodzinne w Łęgu Starościńskim

Poprzednie edycje tego pikniku z elementami rekreacyjnej rywalizacji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Łęgu ale też dalszych zakątków regionu ostrołęckiego. Warto wziąć pod uwagę to wydarzenie w planowaniu weekendowego wypoczynku. Szczegółowy program znajdziecie tu:

https://www.eostroleka.pl/rodzinna-zabawa-gwarantowana-iv-podchody-w-legu-staroscinskim,art113010.html

godz. 14:00 - potańcówka z Radą Osiedla Dzieci Polskich

Do wspólnej zabawy przy tanecznych rytmach zaprasza Rada Osiedla Dzieci Polskich. Potańcówka odbędzie się na parkingu przy Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Hallera.

godz. 14:00 - III Seniorada w Rzekuniu (tężnia solankowa)

To już trzecie wydanie tej cieszącej się dużym zainteresowaniem imprezy. Seniorada to zainicjowany przez władze samorządowe, Gminną Bibliotekę Publiczną i Dzienny Dom Seniora w Rzekuniu festyn dla seniorów, będący okazją do prezentacji tej grupy społecznej - jej energii, potencjału, twórczości.

W obecnych czasach wiele osób starszych, mimo obecności w ich życiu dzieci czy wnuków, niestety często zabieganych i zapracowanych, w pewnym stopniu czuje samotność. Dzięki tego typu inicjatywom seniorzy mogą poznawać nowych ludzi, rozmawiać i miło spędzać czas. Wiele tego typu znajomości z czasem wykracza poza spotkania w klubie seniora i staje się bliskimi przyjaźniami na lata.

godz. 15:00 - ognisko z Radą Osiedla Starosty Kosa i Stare Miasto

Na placu między blokami 11 Listopada 5 i 7 odbędzie się rodzinne ognisko integracyjne, na które swoich mieszkańców (i nie tylko) zapraszają osiedlowe samorządy. W programie m.in. animacje dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżki na kucykach, poczęstunek.

godz. 16:00 - zakończenie lata w Nowej Wsi

W sali przy remizie OSP w Nowej Wsi odbędzie się rodzinny festyn, którym mieszkańcy pożegnają wakacje i lato. W programie m.in. dmuchane zjeżdżalnie, animacje dla dzieci, gry i zabawy, poczęstunek oraz występy artystyczne.

godz. 16:00 - Festiwal Teatralny InQbator

Organizatorzy festiwalu przygotowali w tym roku dodatkową niespodziankę. W sobotę o godzinie 16:00 na Placu Wolności będzie można obejrzeć niesamowitą pantomimiczną clownadę z marionetkami - Ringoletto Baletto w wykonaniu teatru Pinezka z Gdańska!

godz. 17:00 - Piaskowa Magia „Mały Książę” (sala kameralna OCK)

godz. 18:15 – Porywacze Ciał „Wielkie śmieszne twarze” (plac Wolności)

godz. 19:30 – Krakowskie Centrum Choreograficzne „Jestem miłością III” (sala widowiskowa OCK)

godz. 21:00 – Teatr A „Genezis” (parking przy ul. Prądzyńskiego)

godz. 17:00 - prezentacja albumu “Łącząca moc fotografii” w Multimedialnym Centrum Natura

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Multimedialne Centrum Natura zaprasza na prezentację wyjątkowego albumu przedstawiającego piękno regionu uchwycone przed laty obiektywami fotografów. Po prezentacji albumu "Kurpie i Ostrołęka w starej fotografii" odbędzie się kurpiowska potańcówka.

godz. 18:00 - spotkanie ze Sławomirem Mentzenem i Ewą Zajączkowską-Hernik w Ostrołęce

Sławomir Mentzen i Ewa Zajączkowska-Hernik przyjadą do Ostrołęki i na Placu Bema będą rozmawiać z mieszkańcami o najistotniejszych kwestiach dla kraju i regionu.

NIEDZIELA, 15 WRZEŚNIA

godz. 9:00 - Spartakiada Tamers w Olszewie-Borkach

Od godz. 9:00 rusza turniej open w piłce nożnej mężczyzn (boisko przy Dojazdowej), od 11:30 turniej siatkówki open kobiet (Szkoła Podstawowa), a od 15:00 bieg z przeszkodami dla najmłodszych (plac przy OSP). Również na placu przy OSP odbędzie się wyjątkowa impreza połączona z wręczeniem nagród dla sportowców. A jest o co walczyć - wśród nagród są vouchery na zakup sprzętu, Kurpiowska Bali, piłki i puchary!

O 17:00 na placu przy OSP wystąpi Rafał Godzieba, a o 18:30 zespół AD HOC. Ponadto będzie też poczęstunek!

godz. 9:00 - Półmaraton Kurpiowski

XXVIII Półmaraton Kurpiowski im. Stanisława Dzięgielewskiego to największa impreza biegowa w naszym regionie. W tegorocznej edycji naprawdę jest o co walczyć, ponieważ Organizator postanowił zwiększyć pulę nagród finansowych dla laureatów biegu i wynosi ona rekordowe 20 tysięcy złotych. Dodatkowym smaczkiem są także nagrody specjalne dla osób, którym uda się pobić aktualne rekordy tras.

godz. 11:00 - Giełda Kolekcjonerska w Klubie Lokator

Cykliczne spotkanie kolekcjonerów z Klubu Unikat odbędzie się jak zawsze w Klubie Lokator przy ulicy Hallera. Podczas giełdy oferowane w sprzedaży będą ciekawe okazy z bogatych zasobów lokalnych kolekcjonerów.

godz. 12:00 - II Mistrzostwa Mazowsza Pracowników Oświaty w Nordic Walking

Już w najbliższą niedzielę, 15 września, o godzinie 12:00, w Lelisie odbędą się II Mistrzostwa Mazowsza Pracowników Oświaty w Nordic Walking. Organizatorem wydarzenia jest Oddział Powiatowy ZNP w Ostrołęce, przy wsparciu Okręgu Mazowieckiego ZNP w Warszawie oraz Gminy Lelis.

godz. 12:00 - Dożynki gminne w Goworowie

Goworowo jako ostatnia z gmin powiatu ostrołęckiego będzie w niedzielę, podczas imprezy dożynkowej podsumowywać tegoroczne żniwa. Święto plonów rozpocznie się od mszy dziękczynnej, po której na placu przed goworowskim kościołem odbędzie się część artystyczna dożynek. Przed publicznością wystąpi m.in. zespół Łobuzy.

Szczegółowy program dożynek gminnych w Goworowie znajdziecie tu:

godz. 15:00 - potańcówka z Klubem Seniora Wrzos

To będzie kolejna już edycja potańcówki organizowanej przez Klub Seniora Wrzos. Wydarzenie odbędzie się w Klubie Lokator przy ulicy Hallera.

godz. 16:00 - wernisaż wystawy starej fotografii o Kurpiach

W Multimedialnym Centrum natura oficjalnie otwarta zostanie wystawa starej fotografii przedstawiającej piękno regionu kurpiowskiego uchwycone na przestrzeni wielu lat przez różnych fotografów.

godz. 18:00 - Muzyczne Lato w Tężni

Występ zespołu “Dla Młodych” będzie stanowił zakończenie cyklu letnich koncertów odbywających się w tężni solankowej w Rzekuniu. Wydarzenie jest bezpłatne, a przygotowany przez artystów repertuar będzie trafiał w różne gusta muzyczne.