Do szpitala tymczasowego dotarł pierwszy sprzęt medyczny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do Ostrołęki dotarł już pierwszy sprzęt medyczny, w który wyposażony zostanie tymczasowy szpital dla pacjentów chorujących na koronawirusa. Do zakończenia budowy i uruchomienia szpitala tymczasowego w Ostrołęce już coraz bliżej. Obecnie równolegle z kończącymi się pracami budowlanymi trwa także dostawa sprzętu medycznego, w który wyposażona zostanie placówka. W montażu łóżek i mebli pomagają terytorialsi z łomżyńskiej jednostki. Przypomnijmy, że PKN Orlen, który jest odpowiedzialny za budowę szpitala tymczasowego i realizuje budowę za pośrednictwem swojej spółki Energa Serwis, planuje zakończenie prac w okolicach 20 grudnia. Zostało więc już tylko nieco ponad tydzień. Równocześnie z budową prowadzony jest także nabór personelu, który będzie leczył pacjentów chorujących na koronawirusa.

