„Dobra energia zawsze powraca. Stań się jedną rodziną. Przekaż 1% podatku” Fundacji Energa

Fundacja Energa rozpoczyna kampanię informacyjną w 2021 roku. Celem kampanii jest pomoc pracownikom, ich rodzinom oraz bliskim. Fundacja równolegle zachęca pracowników Energi do przekazywania 1% podatku na rzecz fundacji.

W 2020 roku Fundacja Energa przekazała kwotę około 1,3 mln zł złotych w formie darowizn finansowych w walce z Covid-19 oraz darowizny rzeczowe: 26 laptopy, sześć monitorów komputerowych oraz dwie drukarki; 50 opakowań rękawiczek nitrylowych oraz 2 tys. maseczek chirurgicznych; 11 zestawów komputerowych; dwie maszyny do szycia maseczek. Pomogła 76 osobom prawnym, 299 osobom fizycznym w tym 55 pracownikom co stanowi 18% przekazanych osobom fizycznym darowizn. Przeznaczyła środki na różnego rodzaju rehabilitację, leczenie (w tym terapie, operacje, zakup leków oraz diagnostykę) oraz wsparła zakup wózków inwalidzkich i sprzętów specjalistycznych potrzebnych m.in. w procesie rehabilitacji. Pieniądze, za pośrednictwem Fundacji Energa, trafiły do wielu szpitali, domów dziecka czy domów spokojnej starości.

– W roku ubiegłym bardzo duża część środków została przeznaczona na walkę z pandemią koronawirusa Covid-19 – mówi Magdalena Kit-Krawczyk, prezes Fundacji Energa. – Fundacja pomogła w dużej mierze jednostkom zewnętrznym czyli szpitalom. Kwota aż ponad miliona złotych trafiła na walkę z pandemią. Potrzeby służby zdrowia były ogromne zatem z całych sił staraliśmy się pomóc, czy to w formie darowizn finansowych czy rzeczowych. Celem naszej fundacji jest niesienie pomocy, dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie 1 procenta podatku także dla Fundacji Energa.

Tegoroczne hasło kampanii zatytułowane „Dobra energia zawsze powraca. Stań się jedną rodziną. Przekaż 1 % podatku” dla Fundacji Energa ma na celu kontynuowanie pomocy pracownikom Grupy Energa. Oprócz samych pracowników, wnioski o pomoc mogą składać ich bliscy oraz rodziny.

Fundacja Energa powstała w 2009 roku, a w 2011 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Od czasu swojej działalności Fundacja pomogła wielu pracownikom, ich rodzinom oraz bliskim, placówkom pomocy społecznej, domom seniora oraz domom dziecka. Fundacja wspiera rozwój publicznych placówek ochrony zdrowia, pomaga ofiarom klęsk żywiołowych, a także dofinansowuje zakup sprzętu specjalistycznego. Inicjatywa cieszy się ogromnym powodzeniem już od wielu lat, a liczba chętnych do wzięcia w niej udziału systematycznie rośnie.

Jak można złożyć wniosek o pomoc?

Prośby o wsparcie do Fundacji Energa kierowane powinny być listownie lub mailowo. We wniosku obok uzasadnienia, powinna znaleźć się potencjalna kwota darowizny. Należy załączyć również oświadczenie o rachunku bankowym, podpisaną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz – jeśli to konieczne w danej sytuacji, dokumentację potwierdzającą stan zdrowia, tj. orzeczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenie lekarskie. Wszystkie informację są zawarte na naszej stronie internetowej : https://grupa.energa.pl/otoczenie/fundacja

Dane kontaktowe Fundacji Energa:

Fundacja Energa

Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

e-mail: fundacja@energa.pl