Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłaty do czynszu

Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, 5 stycznia br. weszły w życie przepisy o „dopłatach do czynszu” umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Najemcy o przyznanie dodatku mogą składać wnioski w swojej gminie do 31 marca 2021 r.

Grafika przedstawiająca brelok w kształcie domu przymocowany do klucza w zamku drzwi.



4 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe. Wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu na pierwsze półrocze 2021 r. gmina składa do Wojewody w terminie do 26 stycznia br. Rekomenduje się, aby nawet w przypadku, gdy przed 26 stycznia br. do gminy nie został złożony żaden wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, gmina złożyła wniosek do Wojewody o środki na dopłaty do czynszu na kwotę „0” zł. W przypadku wpłynięcia po tym terminie wniosku, gmina będzie mogła wówczas w łatwy sposób złożyć korektę takiego wniosku. Gmina, która nie złoży zapotrzebowania, w dalszym ciągu będzie zobowiązana do przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu.



W celu otrzymania środków na dopłaty do czynszu gmina nie później niż na 30 dni przed pierwszym dniem półrocza, w którym dokonywane mają być wypłaty, składa do Wojewody wniosek, w którym wskazuje wysokość szacunkowego zapotrzebowania na środki na dopłaty do czynszu z rozbiciem na poszczególne miesiące półrocza. W tym celu należy założyć odrębny rachunek do realizacji tego zadania.



O dodatek mogą wnioskować wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19 – od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19. Dodatek nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie. Wysokość dopłaty do czynszu równa jest 75 proc. czynszu opłacanego przez wnioskodawcę (ale nie więcej niż 1 500 zł) - wysokość "zwykłego" dodatku mieszkaniowego. Wnioski należy składać do 31 marca 2021 r. w swojej gminie.