Donald Tusk w Ostrołęce! Inauguracyjny pociąg do Łomży wywołał ogromne emocje [WIDEO, ZDJĘCIA]

To historyczny dzień dla mieszkańców północno-wschodniej Polski. W sobotę, 13 czerwca, premier Donald Tusk odwiedził Ostrołękę, by wziąć udział w inauguracji wznowionych po ponad 33 latach połączeń kolejowych na trasie Białystok – Ostrołęka – Łomża – Olsztyn. Wydarzenie przyciągnęło uwagę nie tylko miłośników kolei, ale także mieszkańców całego regionu.
Wizyta szefa polskiego rządu na Kurpiach była związana z uruchomieniem długo wyczekiwanego połączenia, które po latach przywraca Łomżę i Ostrołękę do sieci pasażerskich przewozów kolejowych. Donald Tusk do Ostrołęki przyjechał w asyście ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka oraz lokalnych parlamentarzystów, wśród których znalazł się m.in. poseł ziemi ostrołęckiej Mariusz Popielarz.
Z Ostrołęki premier wraz z delegacją wyruszył specjalnym, inauguracyjnym pociągiem do Łomży. Symboliczny przejazd miał podkreślić znaczenie inwestycji dla rozwoju komunikacyjnego regionu oraz poprawy dostępności transportowej mieszkańców.
Ogromne zainteresowanie inauguracyjnym kursem było widoczne jeszcze przed jego rozpoczęciem. Bilety na pierwszy przejazd z Ostrołęki do Łomży zostały wyprzedane w aplikacji mPOLREGIO już w pierwszym dniu sprzedaży. W podróż specjalnym składem wyruszyło około 140 pasażerów, którzy chcieli być świadkami historycznego momentu powrotu kolei do Łomży.
Na uczestników wydarzenia czekały również liczne atrakcje przygotowane w Łomży. Już od godziny 10:00 działała specjalna strefa relaksu, w której można było wziąć udział w loterii, wykonać pamiątkowe zdjęcie w fotobudce czy skorzystać z przygotowanego dla najmłodszych kącika z kolorowankami i bańkami mydlanymi.
Powrotny kurs inauguracyjnego pociągu do Ostrołęki zaplanowano na godzinę 13:30. Również w tym przypadku obowiązywały limity bezpieczeństwa dotyczące liczby pasażerów.
Wznowienie połączeń kolejowych po ponad trzech dekadach to dla wielu mieszkańców regionu symboliczny powrót do normalności i szansa na lepszą komunikację pomiędzy województwami mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Dzisiejsza obecność premiera Donalda Tuska w Ostrołęce dodatkowo podkreśliła rangę tego wydarzenia.
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~ANTYPOPIS, 10:48 13-06-2026, 45%
"Ktore po latach przywraca Lomzę i Ostrołękę Do sieci połączęń kolejowych". Szanowny dziennikarzu :Ostrołęka cały czas jest w sieci kolejowej, tylko Łomża była w czarnej du...pie jeśli o to chodzi. Ciekawe jak długo będzie się zwracać koszt budowy nowej lini Do Łomży.
Gość, 11:08 13-06-2026, 43%
@~ANTYPOPIS
Nie wszystko musi "się zwracać". To takie trochę burakowe myślenie.
Gdyby np wszystkie filmy miałyby być kasowe, oglądalibyśmy jeden, wielki chłam.
.
Gość, 11:09 13-06-2026, 50%
@~ANTYPOPIS
...ale rozumiem, że musisz się do czegoś przypeirdolić
~ANTYPOPIS, 12:07 13-06-2026, 0%
Jesli Nie wszystko musi się zwracać, to jestem przeciwny takim inwestycjom, gdzie marnowane są publiczne pieniądze.
Gość, 11:04 13-06-2026, 43%
Dla Łomży to ma jedynie znaczenie prestiżowe. Łomża ma perfekcyjne drogowe połączenie ze Światem.
.
~!!!, 11:06 13-06-2026, 67%
A ty tłuczku, znowu "kropecke" kilka centymetrów niżej, pod swoimi wynurzeniami!?
Gość, 11:16 13-06-2026, 25%
@~!!!
Zamknij pyszczek
.
.
Gość, 11:17 13-06-2026, 0%
@~!!!
...i nie kalecz języka.
~!!!, 11:42 13-06-2026, 100%
Nie denelwuj się tłuczku, bo ci ta klopeczka wydłubie oczko!
Gość, 12:30 13-06-2026, 0%
@~!!!
Denerwujesz mnie ty, bo się przypeirdalasz bez powodu
.
~100 bajerów dla frajerów, 11:34 13-06-2026, 80%
Co tam nowego obiecał głupKOm tyfussek?
~Do, 11:52 13-06-2026, 58%
@~100 bajerów dla frajerów
Obiecał że psychiatrzy nie zamkną drzwi przed tak beznadziejnym przypadkiem jak ty
~ANTYPOPIS, 12:09 13-06-2026, 0%
@~100 bajerów dla frajerów
Obiecał że nadal będzie zabierał Polakom i oddawał faszystom z Ukrainy. Tak jak to robił identycznie przeklęty pis!!!
~Con Donek do Wronek, 12:55 13-06-2026, 50%
@~Do
Jak chcesz zobaczyć czuba to POpatrz w lustro albo na swojego starego .
~Patriota, 13:18 13-06-2026, 0%
@~Con Donek do Wronek
Ty czub potwierdzam. Świadczą o tym twe komentRze
~kierujacykierowca, 12:54 13-06-2026, 0%
kolej dla lomzy nie wiele zmieni bo lomza ma super droge ekspresowa ktorej my nie mamy. To droga ekspresowa rozwija miasto bo przyciaga to potencjalnego inwestora i ewentualne miejsca pracy.
~ostro łęczak, 13:14 13-06-2026, 0%
Kto przespał, że łomżyniaki wylobbowali S8 pomijającą Ostrołękę ?
~tępiciel lemingów, 13:49 13-06-2026, 50%
@~ostro łęczak
Poseł Kania.
~tępiciel lemingów, 13:50 13-06-2026, 50%
Dobrze, że PiS 6 lat temu rozpoczął budowę kolei do Łomży.
~ANTYPOPIS, 14:07 13-06-2026, -
@~tępiciel lemingów
Dobrze że Was wszystkich z popisu kiedyś powieszą!
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.