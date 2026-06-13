Donald Tusk w Ostrołęce! Inauguracyjny pociąg do Łomży wywołał ogromne emocje [WIDEO, ZDJĘCIA]

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To historyczny dzień dla mieszkańców północno-wschodniej Polski. W sobotę, 13 czerwca, premier Donald Tusk odwiedził Ostrołękę, by wziąć udział w inauguracji wznowionych po ponad 33 latach połączeń kolejowych na trasie Białystok – Ostrołęka – Łomża – Olsztyn. Wydarzenie przyciągnęło uwagę nie tylko miłośników kolei, ale także mieszkańców całego regionu.

Wizyta szefa polskiego rządu na Kurpiach była związana z uruchomieniem długo wyczekiwanego połączenia, które po latach przywraca Łomżę i Ostrołękę do sieci pasażerskich przewozów kolejowych. Donald Tusk do Ostrołęki przyjechał w asyście ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka oraz lokalnych parlamentarzystów, wśród których znalazł się m.in. poseł ziemi ostrołęckiej Mariusz Popielarz.

Z Ostrołęki premier wraz z delegacją wyruszył specjalnym, inauguracyjnym pociągiem do Łomży. Symboliczny przejazd miał podkreślić znaczenie inwestycji dla rozwoju komunikacyjnego regionu oraz poprawy dostępności transportowej mieszkańców.

Ogromne zainteresowanie inauguracyjnym kursem było widoczne jeszcze przed jego rozpoczęciem. Bilety na pierwszy przejazd z Ostrołęki do Łomży zostały wyprzedane w aplikacji mPOLREGIO już w pierwszym dniu sprzedaży. W podróż specjalnym składem wyruszyło około 140 pasażerów, którzy chcieli być świadkami historycznego momentu powrotu kolei do Łomży.

Na uczestników wydarzenia czekały również liczne atrakcje przygotowane w Łomży. Już od godziny 10:00 działała specjalna strefa relaksu, w której można było wziąć udział w loterii, wykonać pamiątkowe zdjęcie w fotobudce czy skorzystać z przygotowanego dla najmłodszych kącika z kolorowankami i bańkami mydlanymi.

Powrotny kurs inauguracyjnego pociągu do Ostrołęki zaplanowano na godzinę 13:30. Również w tym przypadku obowiązywały limity bezpieczeństwa dotyczące liczby pasażerów.

Wznowienie połączeń kolejowych po ponad trzech dekadach to dla wielu mieszkańców regionu symboliczny powrót do normalności i szansa na lepszą komunikację pomiędzy województwami mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Dzisiejsza obecność premiera Donalda Tuska w Ostrołęce dodatkowo podkreśliła rangę tego wydarzenia.