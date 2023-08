Tyle samorządy dopłacają do transportu: ZOBACZ RANKING. Duży awans powiatu ostrołęckiego, a miasto?

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Jakie jeszcze bzdury można wymyślić , ciekawe w jakim kraju dorobił się Leksusa za 150000 zł szef z którym się utożsamiasz ,pewnie tak go gnębiono za rządów PIS .Ma 33 lata i 20 ha ale za rządów PIS dopiero stać go było na ten samochód.

@~Toć to skandal! Wystarczy poszukać w necie kto i kiedy a i ważne komu go sprzedał ??? Nie tylko Ostrołęcki ale i większość PKS-ów w kraju.

@~Bilet do muzeum PIS specjalizuje się w rozdawaniu pieniędzy pracujących Polaków, dlatego jeden Polak musi utrzymać trzech innych + cudzoziemców, których przyjechało 13 milionów do Polski.

