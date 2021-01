Dotacja na zakup wyposażenia dla uczniów klas mundurowych ZSZ 2

REKLAMA

Blisko 56 tys. zł dotacji na zakup wyposażenia ucznia klasy mundurowej trafi do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.



Wartość dofinansowania na realizację programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” - zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 r. wyniosła 55 968,00 złotych (80%), wkład własny beneficjenta wyniósł 13 992,00 zł. Całkowity koszt realizacji wyniósł 69 960,00 zł.



W Technikum Nr 2 od 1 września 2020 r. do stycznia 2022 r. realizowana jest IV edycja projektu Ministerstwa Obrony Narodowej - Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe - program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”. W realizacji programu uczestniczą uczniowie klas trzech technikum w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych. Łącznie program realizuje 53 uczniów.



Absolwenci szkoły po realizacji jednolitego, kompleksowego i spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania mogą liczyć na:

• odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,

• preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,

• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych,

• stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.



MON wspiera szkołę w realizacji programu m.in. poprzez dofinansowanie zakupu umundurowania dla uczniów.