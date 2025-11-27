Dramatyczne chwile w Ostrołęce. Wnuk zobaczył leżącego dziadka przez okno – strażacy ruszyli na ratunek [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W czwartek rano, 27 listopada, w Ostrołęce doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem seniora. Służby ratunkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości po zgłoszeniu od zaniepokojonego wnuka. Mężczyzna zauważył przez okno, że jego 90-letni dziadek leży na podłodze i nie może się podnieść. Konieczne było siłowe wejście do mieszkania.

Do zdarzenia doszło w czwartek tuż po godzinie 9:00. Spokój jednego z ostrołęckich osiedli przerwał sygnał syren alarmowych. Na miejsce natychmiast zadysponowano wszystkie służby: straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego.

Zaniepokojony wnuk wezwał pomoc

Zgłoszenie, które wpłynęło do operatora numeru alarmowego, brzmiało groźnie. Wnuk około 90-letniego mężczyzny próbował odwiedzić dziadka, jednak nikt nie otwierał drzwi. Zaniepokojony członek rodziny zajrzał przez okno mieszkania. Widok, który zastał, zmroził mu krew w żyłach – senior leżał na podłodze, był przytomny, ale nie miał siły, aby samodzielnie wstać i otworzyć drzwi.

Siłowe otwarcie drzwi i akcja strażaków

Po przybyciu na miejsce strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce podjęli decyzję o natychmiastowym siłowym wejściu do lokalu, aby umożliwić dostęp medykom.

"Do mieszkania dostaliśmy się po przewierceniu wkładki w zamku w drzwiach. Przez cały czas prowadzenia działań ratownicy utrzymywali kontakt z seniorem. Po otwarciu drzwi pomocy mężczyźnie udzielił zespół ratowników medycznych"

— informuje bryg. Adrian Stupski, rzecznik prasowy KM PSP w Ostrołęce.

Szczęśliwy finał interwencji

Dzięki szybkiej reakcji wnuka i błyskawicznym działaniom służb, historia zakończyła się szczęśliwie. Po otwarciu drzwi 90-latek został natychmiast przebadany przez zespół ratownictwa medycznego.

Jak się okazało, stan seniora był stabilny. Mężczyźnie udzielono niezbędnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia. Jego stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji, co z pewnością jest dużą ulgą dla rodziny.

Porada dla mieszkańców:

Służby przypominają – jeśli masz utrudniony kontakt z mieszkającym samotnie seniorem, a sytuacja budzi Twój niepokój, nie wahaj się wezwać pomocy. Szybka reakcja, tak jak w przypadku dzisiejszego zdarzenia w Ostrołęce, może uratować życie.