eOstroleka.pl
Ostrołęka, NA SYGNALE

Dramatyczne chwile w Ostrołęce. Wnuk zobaczył leżącego dziadka przez okno – strażacy ruszyli na ratunek [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1122
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
Posłuchaj

W czwartek rano, 27 listopada, w Ostrołęce doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem seniora. Służby ratunkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości po zgłoszeniu od zaniepokojonego wnuka. Mężczyzna zauważył przez okno, że jego 90-letni dziadek leży na podłodze i nie może się podnieść. Konieczne było siłowe wejście do mieszkania.

Do zdarzenia doszło w czwartek tuż po godzinie 9:00. Spokój jednego z ostrołęckich osiedli przerwał sygnał syren alarmowych. Na miejsce natychmiast zadysponowano wszystkie służby: straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego.

Zaniepokojony wnuk wezwał pomoc

Zgłoszenie, które wpłynęło do operatora numeru alarmowego, brzmiało groźnie. Wnuk około 90-letniego mężczyzny próbował odwiedzić dziadka, jednak nikt nie otwierał drzwi. Zaniepokojony członek rodziny zajrzał przez okno mieszkania. Widok, który zastał, zmroził mu krew w żyłach – senior leżał na podłodze, był przytomny, ale nie miał siły, aby samodzielnie wstać i otworzyć drzwi.

Siłowe otwarcie drzwi i akcja strażaków

Po przybyciu na miejsce strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce podjęli decyzję o natychmiastowym siłowym wejściu do lokalu, aby umożliwić dostęp medykom.

"Do mieszkania dostaliśmy się po przewierceniu wkładki w zamku w drzwiach. Przez cały czas prowadzenia działań ratownicy utrzymywali kontakt z seniorem. Po otwarciu drzwi pomocy mężczyźnie udzielił zespół ratowników medycznych"

— informuje bryg. Adrian Stupski, rzecznik prasowy KM PSP w Ostrołęce.

Szczęśliwy finał interwencji

Dzięki szybkiej reakcji wnuka i błyskawicznym działaniom służb, historia zakończyła się szczęśliwie. Po otwarciu drzwi 90-latek został natychmiast przebadany przez zespół ratownictwa medycznego.

Jak się okazało, stan seniora był stabilny. Mężczyźnie udzielono niezbędnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia. Jego stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji, co z pewnością jest dużą ulgą dla rodziny.

Porada dla mieszkańców:

Służby przypominają – jeśli masz utrudniony kontakt z mieszkającym samotnie seniorem, a sytuacja budzi Twój niepokój, nie wahaj się wezwać pomocy. Szybka reakcja, tak jak w przypadku dzisiejszego zdarzenia w Ostrołęce, może uratować życie.

Więcej o: Ostrołęka, interwencja służb, senior, pomoc medyczna, siłowe wejście
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×