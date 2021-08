Droga przez mękę! Petycja mieszkańców w sprawie ulicy Granicznej: "Oczekujemy rzeczowych działań"

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

ulicę graniczną zajeździły Tiry (około 500 szt. stacjonuje na terenie gminy rzekun ) z 3 lub 4 firm tam stacjonujacych. Z ulicy ławskiej o każdej porze dnia i nocy co 5 minut wyjeżdża co najmniej 1 tir. Wszystkie te firmy płacą podatki do rzekunia. Przy remoncie odcinka tej drogi Rzekun powinien dołożyc co najmniej 50% kosztów

to tam ktoś mieszka ? przecież to ulica typowo przemysłowa

a pomyślałeś, że ludzie dojeżdżają do pracy na Graniczną lub mieszkańcy pobliskich ulic jeżdżą do pracy? Nie trzeba mieszkać przy jakiejś ulicy, żeby jej użytkowanie utrudniało życie.

Mieszkancy maja swoich radnych w radzie miasta po to na nich glosuja, aby reprezentowali ich intetes, a jak nie potrafia walczyc to niech zrezygnuja.

Przy ul. Granicznej mieszkają ludzie? chcąc wyjechać z posesji muszą wjechać na graniczną!!! Chcąc jechać do domu lub z domu jadą ul. Graniczną! To za mało!!!! Pisząc hejt!!! Pomyślcie trochę. Ta ulica wymaga natychmiastowej poprawy. Brak chodników itp. Jako mieszkaniec , który chcąc wyjechać z domu lub do domu muszę tą ulicą jechać, dzieci rowerem również. To za mało!!!!!!!

