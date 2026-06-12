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Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Droga została całkowicie zablokowana. Niebezpieczny incydent pod Ostrołęką [ZDJĘCIA]

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fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
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zdjecie 1669
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Niebezpieczny incydent miał miejsce w czwartek, 11 czerwca, w miejscowości Wólka Brzezińska w gminie Goworowo. Pod naporem porywistego wiatru jedno z drzew przewróciło się na jezdnię, całkowicie blokując przejazd i stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Do zdarzenia doszło przed godziną 18:00. Powalone drzewo skutecznie zatamowało ruch, dlatego na miejsce skierowano strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie.

Ratownicy przystąpili do usuwania przeszkody z jezdni. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji udało się przywrócić przejezdność drogi i wyeliminować zagrożenie dla kierowców oraz innych użytkowników ruchu.

Silne podmuchy wiatru mogą powodować niebezpieczne sytuacje, dlatego służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży, zwłaszcza w pobliżu zadrzewionych odcinków dróg. W przypadku załamania pogody warto również unikać parkowania pojazdów pod drzewami i zwracać uwagę na możliwe przeszkody pojawiające się na jezdni.

Więcej o: Wólka Brzezińska, OSP Goworowo, powalone drzewo
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