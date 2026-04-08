Drogowa ofensywa w Myszyńcu: Gmina szykuje projekty dla 20 inwestycji!

Gmina Myszyniec przygotowuje się do ogromnej ofensywy drogowej. Samorząd intensywnie pracuje nad dokumentacją projektową dla 20 kluczowych inwestycji. Nowe trasy nie tylko poprawią komfort życia mieszkańców, ale także otworzą drogę do skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój lokalnej infrastruktury.

Władze Myszyńca stawiają na dynamiczny rozwój sieci drogowej. Z opublikowanych planów wynika, że gmina koncentruje się na strategicznych odcinkach łączących poszczególne miejscowości oraz na modernizacji ulic w samym mieście. Przygotowanie projektów to pierwszy i niezbędny krok, by w najbliższych latach skutecznie aplikować o środki z budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Planowana „ofensywa drogowa” obejmuje szeroki zakres prac: od budowy zupełnie nowych tras, przez rozbudowę istniejących traktów, aż po drogi o charakterze rolniczym. Na liście priorytetów znalazły się m.in.:

Modernizacja połączeń między miejscowościami: Prace obejmą odcinki takie jak Zdunek – Białusny Lasek, Myszyniec Stary, Myszyniec-Koryta, Pełty oraz Wykrot.

Prace obejmą odcinki takie jak Zdunek – Białusny Lasek, Myszyniec Stary, Myszyniec-Koryta, Pełty oraz Wykrot. Rozbudowa w Wolkowych i Wydmusach: Planowane są inwestycje w Wolkowych I i II, a także rozbudowa drogi Wydmusy – Jazgarka (przez Lipniak) oraz Zdunek – Wydmusy.

Planowane są inwestycje w Wolkowych I i II, a także rozbudowa drogi Wydmusy – Jazgarka (przez Lipniak) oraz Zdunek – Wydmusy. Nowe ulice w Myszyńcu: W samym mieście planowana jest budowa lub przebudowa m.in. ul. Jagodowej, ul. Baśniowej oraz ul. Macieja Kikuły.

W samym mieście planowana jest budowa lub przebudowa m.in. ul. Jagodowej, ul. Baśniowej oraz ul. Macieja Kikuły. Infrastruktura specjalistyczna: Dokumentacja uwzględnia również drogi transportu rolniczego w miejscowościach Pełty i Wolkowe.

Warto zaznaczyć, że lista 20 zaprezentowanych zadań nie zamyka planów inwestycyjnych samorządu. Gmina Myszyniec prowadzi obecnie wstępne analizy kolejnych projektów, co sugeruje, że w nadchodzących latach skala modernizacji może być jeszcze większa.

Mieszkańcy mogą liczyć na lepszą komunikację i nowoczesne nawierzchnie, co bezpośrednio przełoży się na wzrost atrakcyjności gminy zarówno dla osób prywatnych, jak i potencjalnych inwestorów.

Oto kompletne zestawienie wszystkich 20 inwestycji drogowych zaplanowanych przez Gminę Myszyniec, przygotowane w formie przejrzystej listy:

Pełna lista planowanych inwestycji drogowych:

Zdunek – Białusny Lasek: Przebudowa i budowa drogi gminnej (od drogi powiatowej nr 2514W).

Myszyniec Stary: Przebudowa i budowa drogi gminnej (od drogi krajowej nr 53 do drogi gminnej nr 250801W).

Myszyniec-Koryta: Przebudowa i budowa drogi gminnej (od drogi powiatowej nr 2505W – Brzozówki).

Pełty: Przebudowa i budowa drogi gminnej (od drogi powiatowej nr 2505W – dz. 1310/2 i 1306/2).

Wykrot: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości.

Wolkowe II: Przebudowa i budowa drogi gminnej (od drogi powiatowej nr 2504W – Zawodzie).

Białusny Lasek: Przebudowa i budowa drogi gminnej (od drogi powiatowej nr 2508W – Góry).

Wolkowe I: Budowa drogi gminnej (od drogi powiatowej nr 2504W do drogi powiatowej nr 2585W).

Drężek: Budowa drogi gminnej (od drogi powiatowej nr 2515W – Glinki).

Myszyniec, ul. Jagodowa: Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 250866W.

Myszyniec, droga wewnętrzna: Budowa i przebudowa (od drogi powiatowej nr 2505W – dz. 335/9 i 335/10).

Myszyniec, droga wewnętrzna: Budowa (od drogi powiatowej nr 2504W – Przychodnia Weterynaryjna).

Niedźwiedź – Wolkowe II: Przebudowa i budowa drogi gminnej.

Myszyniec, ul. Baśniowa: Budowa drogi gminnej nr 250856W.

Myszyniec, ul. Macieja Kikuły: Budowa ulicy.

Wydmusy – Jazgarka: Rozbudowa drogi gminnej nr 250806W (przez Lipniak).

Zdunek – Wydmusy: Rozbudowa drogi gminnej nr 250813W (przez Dzieciarkę).

Myszyniec: Budowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W.

Pełty: Przebudowa drogi gminnej (droga transportu rolniczego).

Wolkowe: Przebudowa drogi gminnej (droga transportu rolniczego).

Źródło: eOstroleka.pl/Urząd Gminy w Myszyńcu