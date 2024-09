Druga szansa dla dzieci: rola pieczy zastępczej

REKLAMA

REKLAMA

55 rodzin zastępczych, w których przebywało 82 dzieci. Do tego Korczakówka z wieloma wychowankami. W Ostrołęce obowiązuje program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, którego głównym celem jest budowa systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz rozwój systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze - współcześni bohaterowie

Rodziny zastępcze w trudnym czasie stają się prawdziwymi bohaterami. Otwierają swoje domy na dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia, dając im szansę na lepsze jutro. Ich zaangażowanie przyczynia się do poprawy jakości życia dzieci i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W 2023 roku w Ostrołęce istniało łącznie 55 rodzin zastępczych. Najwięcej z nich - 42 - były to rodziny spokrewnione (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka). W rodzinach zastępczych przebywało łącznie 82 dzieci. Najwięcej - 54 - w rodzinach spokrewnionych.

Jak ważne są placówki pieczy zastępczej

Placówki pieczy zastępczej to kolejne ważne miejsca, które wspomagają rozwój dzieci. To tutaj, pozbawione rodzinnego ciepła, znajdują one schronienie, opiekę i możliwość rozwoju. Dzieci trafiające do placówek często doświadczyły przemocy, zaniedbania lub innych traumatycznych wydarzeń. Placówka oferuje im bezpieczne środowisko.

W Placówce Pieczy Zastępczej Korczakówka w Ostrołęce w ubiegłym roku przebywało 15 wychowanków w wieku od 13 do 20 lat, niektórzy byli w tej placówce już od 8 lat, inni - dopiero do niej dotarli. Jeden wychowanek usamodzielnił się, a jedna pełnoletnia wychowanka została w placówce w celu kontynuacji nauki. W Korczakówce 2 było natomiast 9 wychowanków w wieku od 12 do 18 lat. Żaden z nich nie usamodzielnił się w 2023 roku.

Cel - usamodzielnić się...

W procesie usamodzielniania i przygotowywania wychowanka do opuszczenia placówki należy wzmóc działania w kierunku urealniania oczekiwań dotyczących samodzielnego życia i właściwego dysponowania zgromadzonymi środkami, chociażby tymi zgromadzonymi ze świadczenia wychowawczego. Dla wychowanków pieczy zastępczej, którzy wkrótce staną się samodzielni, umiejętność zarządzania tymi środkami ma kluczowe znaczenie.

Młodzi ludzie wychowujący się poza rodziną często mają wyidealizowane wyobrażenia o samodzielnym życiu. Brak doświadczenia i wsparcia ze strony rodziców może prowadzić do nieporozumień i rozczarowań. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy socjalni i opiekunowie pieczy zastępczej systematycznie rozmawiali z wychowankami o realiach dorosłego życia, o wyzwaniach, jakie ich czekają oraz o konieczności podejmowania odpowiedzialnych decyzji.