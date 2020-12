"Dwie wieże" do rozbiórki. Znikną z krajobrazu Ostrołęki

REKLAMA

Budowa węglowej elektrowni Ostrołęka C została wstrzymana w lutym tego roku. Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował o gotowości do inwestowania spółki w elektrownię, pod warunkiem, że będzie to elektrownia gazowa. PKN Orlen oficjalnie wyraził wolę uczestniczenia w inwestycji i weźmie udział jej finansowaniu.

Są to konstrukcje, które w technologii gazowej nie są wykorzystywane, w związku z tym powstała konieczność ich rozbiórki, jest to uwzględnione parametrami technologicznymi. Analizujemy możliwość wykorzystania elementów z technologii węglowej, aby to było w maksymalnym stopniu do wykorzystania w projekcie gazowym

O elektrowni Ostrołęka C dyskutowano podczas piątkowych obrad sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Padło pytanie o "dwie wieże", czyli pylony stojące na terenie budowy, wyróżniające się w ostrołęckim krajobrazie. Czeka je rozbiórka.

To już pewne - "dwie wieże", czyli pylony na budowie elektrowni Ostrołęka C, wkrótce znikną z krajobrazu Ostrołęki. Nadają się tylko do rozbiórki, o czym poinformował wiceprezes ds. operacyjnych Energa SA.

