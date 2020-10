Dwóch wicepremierów - były do obecnego: Co z Ostrołęką?

REKLAMA

Były wicepremier w rządzie PO-PSL postanowił zapytać na Twitterze: co z Ostrołęką? Chodzi oczywiście o budowę elektrowni, która co i rusz pojawia się w politycznych komentarzach przedstawicieli opozycji.



Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin udzieli wywiadu Polskiemu Radiu. Wywołał on wiele komentarzy w mediach społecznościowych. Komentowali również politycy, aż w końcu padło pytanie - co z Ostrołęką?



- No to czas odpowiedzieć: co ze stępką? co z pocztowymi wyborami? co z Ostrołeką? co zrekompensatami wzrostu cen energii? co z dotacją na TVP a nie na zdrowie i szpitale? co z inwestycjami? - pyta na Twitterze były wicepremier Janusz Piechociński z PSL.





Chodzi oczywiście o przerwaną budowę elektrowni Ostrołęka C, która miała być węglowa, obecnie w planach jest gazowa. Tak czy inaczej, prace nie są obecnie prowadzone, a Ostrołęka jest często wykorzystywana w politycznych komentarzach przez polityków związanych z sejmową opozycją.