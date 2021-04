Dworczyk: łącznie mamy w tej chwili ok. 900 tys. wolnych terminów na szczepienia do końca kwietnia

REKLAMA

Ta liczba się zmienia, ale mamy w tej chwili ok. 900 tys. takich terminów w całej Polsce - powiedział we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds szczepień Michał Dworczyk, pytany o kwietniowe terminy na szczepienia przeciwko COVID-19.



"Ta liczba się zmienia, ale mamy w tej chwili ok. 900 tys. takich terminów w całej Polsce. Oczywiście ich rozłożenie jest nierównomierne. To nie jest tak, że w każdym punkcie mamy określoną liczbę terminów. Te punkty też są różne. Jest ich ponad 6,5 tysiąca" - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej.



Zauważył, że niektóre z punktów są bardzo duże, a inne w małych POZ, gdzie wykonuje się zaledwie kilkadziesiąt szczepień w ciągu tygodnia. Zaznaczył, że liczba dostępnych terminów zmienia się na bieżąco, bo są sukcesywnie zapełniane zgłoszeniami.



"W te terminy chcemy, żeby trafiło to ponad pół miliona osób powyżej 60 roku życia, które są zapisane dzisiaj na terminy majowe" - powiedział.



Dworczyk odniósł się też do pytania dotyczącego liczby osób, które nie stawiają się na szczepienie.



"Nie mamy takich danych precyzyjnych, (...) ponieważ każdy punkt oczywiście stara się, żeby takich sytuacji, na przykład w których marnuje się szczepionka, bo nie jest wykorzystywana, było jak najmniej. W związku z tym nie ma takich raportów, że w ostatniej chwili zmieniono pana X na pana Y, bo pan X się nie stawił" - zaznaczył.



Mówił, że "w trakcie zawirowań" związanych ze szczepionką AstraZeneca nawet kilkadziesiąt procent osób nie zjawiało się w punkcie szczepień. Teraz sytuacja się zmieniła - w okresie przedświątecznym punkty były obłożone nawet w 100 proc. - zwrócił uwagę Dworczyk.



Jednocześnie zapewnił, że 40-latkowie, którzy zarejestrowali się na szczepienie (to grupa ok. 60 tys. osób) zostali zapisani na maj. "Mają gwarancję, że w tym terminie będą mogły poddać się szczepieniu" - zapewnił szef KPRM.



(PAP)