Dworzec kolejowy w Ostrołęce zmienia się w Multicentrum [ZDJĘCIA]

Koszt prac wynosi ok. 6 mln złotych. Dostosowanie budynku dworca PKP w Ostrołęce do projektu Multicentrum polega na:

~Stacjoniak , 18:20 14-08-2021 , 46% Multicentrum czego? Co tam będzie? Dokładnie powiedzcie. Tylko lego rozumiem a reszta? Kto i na jakich zasadach będzie mógł tego korzystać? odpowiedz • oceń :

~Dawaj kase , 18:31 14-08-2021 , 10% @~Stacjoniak Multi kulti czyli obcokrajowcy only za twoją kasiore !! XD odpowiedz • oceń :

~w , 18:23 14-08-2021 , 76% oni wiedzą co tam będzie to zespół który pobiera wynagrodzenie

- koordynator projektu - Maciej Kleczkowski,



- kierownik finansowy projektu - Aneta Gutowska-Grucelska,



- specjalista ds. technologii ICT - Piotr Chudziaszek,



- specjalista ds. inwestycji w projekcie - Marcin Wojciech Rogalski,



- asystent koordynatora projektu - Jolanta Olczak,



- kierownik ds. komunikacji i zarządzania ryzykiem - Anna Andrejuk,



- księgowy projektu - Ewa Derkacz,



- specjalista ds. prawnych - Witold Lewandowski. odpowiedz • oceń :

~Ewa , 21:47 14-08-2021 , 91% @~w A może też wiedzą gdzie jest marmur z hal dworcowych??? odpowiedz • oceń :

~??? , 21:56 14-08-2021 , 88% @~Ewa A gdzie jest czarnoziem z tylu rond? Koszt takiej ziemi to ok 700zl za jedną wywrotkę... A na jednym rondzie bylo podejrzewam z kilkanaście takich wywrotek... Gdzie to jest? Jak to jest rozliczone?! odpowiedz • oceń :

~Ewa , 22:07 14-08-2021 , 90% @~??? Mnie się pytasz??? Ja w urzędzie miasta nie pracuję, ani radną nie jestem! Też bym chciała wiedzieć. Dobrze że o tym piszesz!!! odpowiedz • oceń :

~Ewa , 23:06 14-08-2021 , 20% @~??? Ziemia to Pikuś, gruz z elektrowni to dopiero towar beton najlepszej jakości, a i stal gdzie jest? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 23:17 14-08-2021 , 54% @~Ewa Dobrze, że PiS nie buduje elektrowni za 9 mld tylko za 2, 5 mld. odpowiedz • oceń :

~raz , 10:55 15-08-2021 , 9% @~Ewa a gdzie jest złoty pociąg zakopany pod kasa biletową odpowiedz • oceń :

~Ewa , 11:29 15-08-2021 , 100% @~raz Ekipa która się zajmuję tym projektem powinna wiedzieć gdzie jest ten marmur!!!

Sugerujesz że tego marmuru na trzech halach dworcowych i zewnętrznych ścianach frontowych nie było????

Liczysz na nie pamięć mieszkańców i wszystkich tych którzy korzystali z dworca???

Fakt, pamięć ludzka jest zawodna, ale są jeszcze zdjęcia i filmy!!! odpowiedz • oceń :

~Fre , 11:58 15-08-2021 , 19% @~tępiciel lemingów Najdroższy gruz świata

Cały świat się śmieje odpowiedz • oceń :

~Mgła , 12:15 15-08-2021 , 34% @~tępiciel lemingów A ile zmarnował? Też dobrze? Dobrze by byłobgdybyś zwrócił te pieniądze z własnej kieszeni! Wtedy byś poczuł co to marnotrawstwo i upieranie się. Oddaj! Wybudujemy za to coś ! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:27 15-08-2021 , 63% @~Fre 9 mld minus 2,5 mld to duży zysk. I jeszcze 50 mld odszkodowania za odejście od węgla. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:55 15-08-2021 , 58% @~Mgła Trzeba było dokończyć budowę elektrowni po PO i PSL. Starą elektrownię należy wymienić. Dobrze, że budują elektrownię za 2,5 mld zamiast za 9 mld. odpowiedz • oceń :

~energetyk , 15:15 15-08-2021 , 17% @~tępiciel lemingów PO nie budowało żadnej elektrowni w Ostrołęce, zakupiono tereny inwestycyjne pod budowę w 2030 roku, a zmodernizowano starą i to wystarczy do 2035 roku. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:29 15-08-2021 , 75% @~energetyk Po nie zbudowało żadnej elektrowni w Ostrołęce, rozpoczęli budowę i przerwali, wpakowali miliony w modernizację starej, którą bo tak trzeba wymienić, PiS po nich budowę dokańczał, ale zmienił na gazową za 2,5 mld zamiast za 9 i dodatkowo 50 mld odszkodowania za odejście od węgla. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:20 15-08-2021 , 50% @~energetyk PO i PSL rozpoczęli budowę elektrowni, wycięli drzewa na placu budowy, ogrodzili go. W 2010 pozwolenie na budowę. odpowiedz • oceń :

~energetyk , 16:29 15-08-2021 , 25% @~tępiciel lemingów Nie rozpoczęli budowa została wstrzymana do 2030r. odpowiedz • oceń :

~Podróżnik , 18:46 14-08-2021 , 56% A gdzie będzie poczekalnia dla pasażerów pkp? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:46 14-08-2021 , 60% Dobrze, że Kotowski zajął się starym, zaniedbanym dworcem PKP. odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec stacji , 21:43 14-08-2021 , 70% @~tępiciel lemingów Zaniedbany???!

Przynajmniej hala dworcowa wyglądała o niebo lepiej niż np często remontowane hale w Tłuszczu lub Wyszkowie, a sprawiał to piękny zabytkowy marmur, który ufundowali nasi przodkowie!!!

Gdzie on jest???

Dlaczego słuch po nim zaginął???

Był zbyt cenny żeby potraktować go jako odpad!!! odpowiedz • oceń :

~WAWA , 23:21 14-08-2021 , 66% Teren pięknie zagospodarowany,alejki,park przestał być dżunglą dla meneli,jest ślicznie!!!!A wy dalej niezadowoleni?O co wam chodzi? odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec Stacji , 02:13 15-08-2021 , 34% @~WAWA Co Ty tam widzisz pięknego???

Wszędzie bajzel na kółkach, a menele? - jak postawią ławki wnet się zjawią odpowiedz • oceń :

~Zaspany mieszkaniec jw , 12:18 15-08-2021 , 80% @~Mieszkaniec Stacji Miej pretensje do meneli! Walcz z nimi! Ławki muszą być! Rada seniorów chce! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:05 15-08-2021 , 54% @~Paweł Tak, najłatwiej nic nie robić, niech dworzec stoi niewykorzystany. odpowiedz • oceń :

~Ciekawy , 11:38 15-08-2021 , 29% @~tępiciel lemingów Czy tak trudno jest coś zrobić na rzecz wspólnoty, żeby jej nie okraść???

Licząc na ludzką niepamięć i głupotę??? odpowiedz • oceń :

~Daniel , 11:59 15-08-2021 , 0% @~tępiciel lemingów Wreszcie po tylu latach cos się robi odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:25 15-08-2021 , 50% @~Ciekawy Dla mnie okradaniem wspólnoty jest nie zajmowanie się np. starym dworcem PKP, a pobieraniem pensji władzy. Dobrze, że władze się zajęły pustostanem. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:29 15-08-2021 , 58% @~Daniel Za Kotowskiego cały czas było robione, multicentrum to też jego projekt i kasa z zewnątrz. odpowiedz • oceń :

~lol , 14:26 15-08-2021 , 34% @~tępiciel lemingów Nic nie robili, rozkopali i zostawili. Wszystko trzeba po nich dokańczać. Nawet muzeum nie mogą otworzyć, a ministerstwo je przejęło. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:53 15-08-2021 , 60% @~lol I dobrze, że rozpoczęli remonty na mieście. Obecny z trudnością dokańczał, a muzeum przez dwa lata nie otworzył i oddał ministerstwu. Teraz niewiele nowych inwestycji rozpoczęto, miasto niszczeje. Może przyjdzie inna władza która będzie lepsza. odpowiedz • oceń :

~poseł , 15:13 15-08-2021 , 0% @~tępiciel lemingów Obecny dokończył, a poprzednicy zostawili. Teraz więcej wydano na inwestycje niż jak poprzednicy pożyczyli od banków 30 mln złotych w latach 2016-17 odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:26 15-08-2021 , 67% @~poseł Poprzednicy rozpoczęli inwestycje, zdobyli rekordowe dofinansowanie z zewnątrz

37 mln remont mostu

30 mln muzeum

30 mln Ostrowska i Witosa

26 mln Padewskiego i autobusy



Obecny z ledwością dokończył, muzeum przez dwa lata nie otworzył, mniej wydaje na inwestycje niż poprzednicy. W mieście niewiele się dzieje, miasto niszczeje. odpowiedz • oceń :

~xxx , 16:31 15-08-2021 , 0% @~tępiciel lemingów Poprzednicy pożyczyli od banku 30 mln, a ulice były już dawno zaplanowane i dofinansowane, muzeum jest państwowe a nie miejskie. Muzeum miało być otwarte za poprzedniego prezydenta w 2018 roku czyli znów nie dokończyli. odpowiedz • oceń :

~Ciekawy , 17:17 15-08-2021 , 0% @~tępiciel lemingów Ile jest w Ostrołęce pustostanów -stary szpital, stara komenda policji, stara pływalnia itd. - myślę że nikt się nimy nie zajął, bo tam nie ma, nic cennego do opylenia??? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:22 15-08-2021 , - @~xxx Poprzednicy zdobyli rekordowe dofinansowanie na inwestycje, remont mostu, muzeum, ulice. Poprzednicy budowali muzeum, a nie państwo. Obecny przez dwa lata nie otworzył muzeum przekazał je ministerstwu.



Poprzednicy dawno zaplanowali i zdobyli dofinansowanie, a obecny miał tylko dokończyć, co mu kiepsko szło. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:34 15-08-2021 , - @~Ciekawy Ile jest w Ostrołęce pustostanów -stary szpital, stara komenda policji, stara pływalnia itd. - myślę że nikt się nimy nie zajął, bo obecni nie ogarniają.



Dobrze, że poprzednicy ogarnęli stary areszt, stary dworzec PKP, stary most.



A obecny nic z pozostałymi pustostanami nie robi. odpowiedz • oceń :

~E. , 10:10 15-08-2021 , 67% W końcu coś co zapowiada się naprawdę fantastycznie i będzie służyć dzieciom i młodzieży. Jeszcze tylko park linowy, trampoliny i ścianka wspinaczkowa i będzie ekstra :) odpowiedz • oceń :

~Olo , 11:33 15-08-2021 , 38% To miejsce chociaż w części powinno zostać dworcem . powinna zostać stworzona w nowym budynku poczekalnia i postawiony choćby biletomat .Ktoś zakceptował projekt zmiany dworca w multicentrum ,w którym chyba nie zaplanowano miejsca dla PODRÓŻNYCH. A to już wina władzy poprzedniej kadencji ,która na coś takiego wyraziła zgodę odpowiedz • oceń :

~. , 12:04 15-08-2021 , 86% @~Olo To chyba tylko w części. Dworzec nadal będzie, przecież w planach są nawet nowe linie kolejowe . odpowiedz • oceń :

~xxx , 14:25 15-08-2021 , 34% @~. Kto wam kazał budować za 9 mld złotych? Przecież to czysta strata zamiast wybudować od początku gazowo to już by stala i za niższą kwotę. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:57 15-08-2021 , 60% @~xxx Przecież trzeba było dokończyć budowę elektrowni po PO i PSL. Dobrze, że budują elektrownię za 2, 5 mld a nie za 9 mld. odpowiedz • oceń :

~xxx , 16:20 15-08-2021 , 0% @~tępiciel lemingów Nie trzeba było, ponieważ PO nic nie budowało. odpowiedz • oceń :

~emil , 12:08 15-08-2021 , 100% czyli jak ruszą pociągi do Olsztyna i Łomży jak zapowiadają trzeba będzie zbudować nowy dworzec? odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec Stacji , 15:11 15-08-2021 , 100% @~emil I nowy marmuru trzeba będzie fundować!!! odpowiedz • oceń :

