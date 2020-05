Dyrektor szpitala w Ostrołęce dziękuje parafianom z Myszyńca. "To wielki dar" [WIDEO]

Dyrektor ostrołęckiego szpitala podziękował parafianom z Myszyńca za hojność, dzięki której można będzie zakupić respirator. "Dzięki temu urządzeniu uratujemy na pewno wiele istnień ludzkich" - powiedział Paweł Natkowski.

O tym, że księża z Myszyńca przekazali ostrołęckiemu szpitalowi 80 tysięcy złotych, które zebrano dzięki hojności wiernych podczas parafialnej zbiórki, pisaliśmy już w naszym serwisie. Teraz nadszedł czas na podziękowania - dyrektor szpitala w Ostrołęce przekazał je w formie nagrania.

W sumie państwo zebraliście kwotę 80 tysięcy złotych, która została przekazana do naszego szpitala. Za tę kwotę kupimy urządzenie do wspomagania oddychania, respirator. Dzięki temu urządzeniu uratujemy na pewno wiele istnień ludzkich. Jest to urządzenie niewątpliwie ratujące życie i dzięki temu urządzeniu uratujemy na pewno wiele istnień ludzkich. Wasza otwartość serc spowodowała to, że jako pierwsi zorganizowaliście taką zbiórkę. Dla całego szpitala, społeczności lekarzy i pielęgniarek, jest to wielki dar