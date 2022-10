Dyskoteka Wesele w Ostrołęce. Wszyscy weselnicy na parkiet! Parze młodej się nie odmawia!

Imprez w takim klimacie w Ostrołęce jeszcze nie było! Para młoda, weselne hity, oczepiny, wiejski stół, a to wszystko bez koperty i krawatów - w Ostrołęce ruszyła Dyskoteka Wesele. W takim klimacie pobawimy się ponownie już w najbliższy weekend.

Dyskoteka Wesele mieści się przy ul. 11 listopada 9 w Ostrołęce. To właśnie tu w piątek i sobotę od godziny 21.00 do białego rana będziemy mogli poczuć się, jak na prawdziwej imprezie weselnej! Tego nie oferuje żaden inny klub w mieście! A imprezy tego typu popularne są coraz bardziej w całym kraju, bo przecież wesela kojarzą nam się z doskonałą zabawą...

"Prawy do lewego, lewy do prawego", a może "Rudy się żeni" - to między innymi takie weselne hity będzie można usłyszeć w nowej dyskotece w Sierakowicach. Na miejscu czekają na Was atrakcje: para młoda witająca gości lampką szampana na wejściu, fotobudka, wspólne tańce, zabawy m.in. tradycyjny "wężyk" czy "kaczuchy", a do tego stolik wiejski, na którym znajdziemy przysmaki i nie tylko, a o około godziny 1.00 tradycyjne polskie oczepiny!

Jak to wygląda? Powitalny shot na start dla każdego, a później już największe weselne hity, zabawa z DJ-em i wodzirejem, oczepiny, weselna wódeczka i oczywiście wiejski stół z prawdziwymi przysmakami.

Takie jest właśnie założenie Dyskoteki Wesele - by jak najlepiej oddać weselny klimat. Przekonajcie się o tym sami! W piątek zagra dla Was DJ Patrick, w sobotę DJ Buyas.

CENY BILETÓW: [18+] - za okazaniem dokumentu tożsamości
Piątki 15 zł

Soboty 20 zł Zawsze na wejściu POWITALNY WELCOME SHOT!