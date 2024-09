Dziecko od września w żłobku? O tym pamiętaj

REKLAMA

To ważne dla rodziców, którzy posłali swoje dzieci od września do żłobka. Powinni jeszcze w tym miesiącu złożyć wniosek o dofinansowanie żłobkowe do ZUS na starych zasadach, a najlepiej już w październiku – wniosek o nowe świadczenie aktywnie w żłobku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w październiku startuje nowy program wsparcia dla rodziców dzieci do lat trzech. A w nim jest między innymi świadczenie aktywnie w żłobku, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Stare żłobkowe pokrywa czesne maksymalnie do 400 złotych miesięcznie. Nowe aktywnie w żłobku to dopłata w wysokości do 1500 złotych, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 złotych miesięcznie. Świadczenie nie pokrywa kosztów wyżywienia.

- Jeżeli rodzic we wrześniu posłał dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, to powinien do końca tego miesiąca złożył wniosek do ZUS o dofinansowanie żłobkowe na starych zasadach. Skorzysta wtedy z dopłaty do 400 zł do czesnego za wrzesień. Żłobek otrzyma te środki w październiku. Od 1 października opiekun dziecka będzie mógł wystąpić o nowe wyższe świadczenie, czyli aktywnie w żłobku. Najlepiej by ten wniosek trafił do ZUS jeszcze w październiku. Wtedy Zakład zamieni stare świadczenie na nowe i już pod koniec listopada wypłaci żłobkowi nowe świadczenie za październik w kwocie do 1500 złotych (lub 1900 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności z dodatkowymi wskazaniami) – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Twoje dziecko chodzi do żłobka już od dawna? Też nie czekaj z wnioskiem o świadczenie aktywnie w żłobku. Złóż go jeszcze w październiku, by już pod koniec listopada pieniądze trafiły na konto placówki.

Czasu na złożenie wniosku o aktywnie w żłobku jest zgodnie z przepisami więcej. Jeśli zgłoszenie wpłynie do ZUS do końca grudnia, to wypłata będzie przysługiwała za okres od startu programu, czyli od października. Ale nie warto zwlekać, żeby skorzystać z nowego świadczenia jak najszybciej w nowej wyższej kwocie.

- Wniosek o aktywnie w żłobku będzie elektroniczny. Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć go od 1 października na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (eZUS), w aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia i przez bankowość elektroniczną – dodaje rzecznik.

Program Aktywny Rodzic to trzy nowe świadczenia. Oprócz aktywnie w żłobku wprowadza też: aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu. W danym miesiącu na jedno dziecko można pobierać tylko jedno ze świadczeń: aktywnie w żłobku, aktywni rodzice w pracy, aktywnie w domu, dofinansowanie żłobkowe lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.