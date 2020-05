Dzień Strażaka w Ostrołęce: Awanse zawodowe dla 28 funkcjonariuszy [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W poniedziałek, 4 maja w koszarach przy ulicy Celnej, skromnie i bez rozgłosu swoje święto obchodzili strażacy z jednostki w Ostrołęce. Uroczystość z okazji Dnia Strażaka była okazją do oficjalnego mianowania na wyższe stopnie zawodowe 28 funkcjonariuszy.



Pandemia koronawirusa spowodowała, że tegoroczne obchody Dnia Strażaka miały – także w Ostrołęce – wyjątkowo skromną oprawę. W uroczystej zbiórce w koszarach przy ulicy Celnej udział wzięło wąskie grono awansowanych na wyższe stopnie funkcjonariuszy oraz kierownictwo jednostki.



Podczas uroczystości zostały odczytane listy z życzeniami od prezydenta RP Andrzeja Dudy, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz komendanta głównego PSP st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka.



Następnie dokonano aktu mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awanse zawodowe otrzymali w tym roku następujące osoby:



Awans do stopnia Starszego Brygadiera:

bryg. Grzegorz Pragacz



Awans do stopnia Kapitana:

mł. kpt. Tomasz Chojnowski

mł. kpt. Bartosz Drozd



Awans do stopnia Starszego Kapitana:

kpt. Jerzy Dudek



Awans do stopnia Aspiranta:

mł.asp. Łukasz Kowalski

mł.asp. Mariusz Siemiński



Awans do stopnia Starszego Ogniomistrza

ogn. Jakubiak Łukasz

ogn. Kłos Krzysztof

ogn. Perzanowski Tomasz

ogn. Pędzich Janusz



Awans do stopnia Ogniomistrza

mł. ogn. Śpiewak Daniel



Awans do stopnia Młodszego Ogniomistrza

st. sekc. Kowalski Piotr

st. sekc. Piotrak Kamil

st. sekc. Rogoziński Paweł



Awans do stopnia Starszego sekcyjnego

sekc. Sebastian Brakoniecki

sekc. Górski Bartłomiej

sekc. Jędrzejczyk Robert

sekc. Szymaniewski Adam



Awans do stopnia Starszego Strażaka

str. Adam Chrzanowski

str. Robert Dera

str. Bartłomiej Domian

str. Krystian Golon

str. Adam Guzowski

str. Jakub Kowalski

str. Karol Kraśniewski

str. Łukasz Rogoziński

str. Łukasz Suchecki

str. Marek Suski



Na zakończenie uroczystości głos zabrał st. bryg. Jarosław Wilga Komendant Miejski PSP w Ostrołęce, który podziękował wszystkim strażakom za ofiarność i zaangażowanie w służbę oraz życzył wszelkiej pomyślności i szczęśliwego zakończenia każdej akcji. Pogratulował także wszystkim funkcjonariuszom awansowanym na wyższe stopnie służbowe.