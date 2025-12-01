Dzień Zdrowia w ostrołęckim ZUS-ie z udziałem specjalistów z CKZiU [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

28 listopada pracownicy Inspektoratu ZUS w Ostrołęce mogli skorzystać z bezpłatnych porad zdrowotnych podczas specjalnie zorganizowanego Dnia Zdrowia. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce wsparło inicjatywę, oferując pracownikom fachowe konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowia.

Troska o zdrowie pracowników to inwestycja, która procentuje nie tylko lepszym samopoczuciem, ale także efektywnością w pracy. Właśnie z myślą o tym Inspektorat ZUS w Ostrołęce zorganizował 28 listopada Dzień Zdrowia. Celem wydarzenia była promocja zdrowego stylu życia oraz działania profilaktyczne, które są szczególnie ważne dla osób pracujących w trybie biurowym. Praca przy komputerze, długie godziny w pozycji siedzącej oraz stres związany z codziennymi obowiązkami mogą negatywnie wpływać na kondycję fizyczną i psychiczną.

Eksperci z CKZiU dzielili się wiedzą

Do udziału w Dniu Zdrowia zostali zaproszeni specjaliści z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

- Nasze Centrum miało przyjemność być gościem tego wydarzenia, mgr Anna Bartniczak i mgr Anna Lenda udzielały fachowych porad dotyczących ćwiczeń biurowych i ergonomii przy komputerze, dokonywały analizy masy ciała, udzielały porad nt. zdrowego stylu odżywiania i właściwej pielęgnacji skóry całego ciała - informuje CKZiU.

– Dziękujemy za zaproszenie! – podkreślają przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, którzy z satysfakcją przyjęli możliwość wsparcia lokalnej społeczności w dbaniu o zdrowie.