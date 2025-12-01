eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Dzień Zdrowia w ostrołęckim ZUS-ie z udziałem specjalistów z CKZiU [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 5093
fot. CKZiUfot. CKZiU
REKLAMA
Posłuchaj

28 listopada pracownicy Inspektoratu ZUS w Ostrołęce mogli skorzystać z bezpłatnych porad zdrowotnych podczas specjalnie zorganizowanego Dnia Zdrowia. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce wsparło inicjatywę, oferując pracownikom fachowe konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowia.

Troska o zdrowie pracowników to inwestycja, która procentuje nie tylko lepszym samopoczuciem, ale także efektywnością w pracy. Właśnie z myślą o tym Inspektorat ZUS w Ostrołęce zorganizował 28 listopada Dzień Zdrowia. Celem wydarzenia była promocja zdrowego stylu życia oraz działania profilaktyczne, które są szczególnie ważne dla osób pracujących w trybie biurowym. Praca przy komputerze, długie godziny w pozycji siedzącej oraz stres związany z codziennymi obowiązkami mogą negatywnie wpływać na kondycję fizyczną i psychiczną.

Eksperci z CKZiU dzielili się wiedzą

Do udziału w Dniu Zdrowia zostali zaproszeni specjaliści z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

- Nasze Centrum miało przyjemność być gościem tego wydarzenia, mgr Anna Bartniczak i mgr Anna Lenda udzielały fachowych porad dotyczących ćwiczeń biurowych i ergonomii przy komputerze, dokonywały analizy masy ciała, udzielały porad nt. zdrowego stylu odżywiania i właściwej pielęgnacji skóry całego ciała - informuje CKZiU.

– Dziękujemy za zaproszenie! – podkreślają przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, którzy z satysfakcją przyjęli możliwość wsparcia lokalnej społeczności w dbaniu o zdrowie.

Więcej o: CKZiU, Ostrołęka, ZUS
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
20:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
zgłoś wydarzenie
×