Dziś wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki! IV kadencja zbliża się wielkimi krokami

Dziś, 30 września 2025 roku, odbywają się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki. Będzie to już czwarta kadencja tej rady, która odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu młodych mieszkańców miasta. Młodzieżowa Rada pełni funkcję pomostu między uczniami ostrołęckich szkół a władzami miasta, angażując młodzież w procesy decyzyjne i inicjując działania na rzecz swojej społeczności.

Terminarz wyborczy:

  • 30 września 2025 r. - wybory i przekazanie protokołów do Miejskiej Komisji Wyborczej.
  • do 5 października 2025 r. - możliwość zgłaszania protestów wyborczych.
  • do 14 października 2025 r. - ogłoszenie wyników na stronie Miasta Ostrołęki.

Dotychczasowe wydarzenia organizowane przez Młodzieżową Radę:

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki odgrywa aktywną rolę w życiu miasta, organizując różnorodne wydarzenia, które angażują młodzież i społeczność lokalną.

Wśród nich warto wyróżnić:

  1. Ostrołęcki Dzień Młodzieży - zorganizowany po raz pierwszy 28 września 2023 roku, zgromadził tłumy młodych ludzi, oferując im przestrzeń do integracji i aktywnego uczestnictwa w życiu miasta
  2. Kino plenerowe i ognisko na plaży miejskiej - zorganizowane 10 września 2025 roku, stanowiło formę podsumowania III kadencji Młodzieżowej Rady, oferując mieszkańcom wieczór pełen atrakcji w plenerze
  3. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki - odbył się 31 marca 2025 roku w hali sportowo-widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia, przyciągając liczne drużyny i kibiców, promując aktywność fizyczną wśród młodzieży
  4. Spotkanie Młodzieżowych Rad z Ciechanowca - w grudniu 2024 roku, umożliwiło wymianę doświadczeń i pomysłów między młodzieżowymi radami, wzmacniając współpracę między miastami

To tylko kilka z licznych inicjatyw Młodzieżowej Rady, które mają realny wpływ na życie Ostrołęki, angażując młodych mieszkańców i wzbogacając lokalną społeczność.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki to nie tylko okazja do wybierania przedstawicieli młodzieży - to także moment, w którym młodzi ludzie mogą aktywnie kształtować swoje miasto. Działania rady pokazują, że zaangażowanie i pomysłowość młodzieży mają realny wpływ na społeczność, inspirując kolejne pokolenia do działania na rzecz wspólnego dobra.

