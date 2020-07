Energa. Kto zostanie prezesem ostrołęckiej elektrowni?

REKLAMA

Trwa postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka. Zgłoszenia należy składać do 11 sierpnia do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA. „nie otwierać”.



Przypomnijmy, że Rada Nadzorcza spółki Energa Elektrownie Ostrołęka w dniu 24 lipca 2020 roku podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu spółki Pana Leszka Kowalskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Wdowczyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu tej spółki.





Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w OstrołęceI. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1. Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,3. Oświadczenia o:a) korzystaniu z pełni praw publicznych,b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.”II. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:1. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),f) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.2. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające.3. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,c) jest zatrudniona przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.III. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:1. Wiedza z zakresu działalności spółki.2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.3. Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.4. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.5. Zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych.6. Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.IV. Tryb postępowania1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia roku do godziny 14.00 na adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.3. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA. „nie otwierać”.4. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020r5. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w dniu 21 sierpnia 2020r roku w siedzibie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.6. Godziny rozmów z poszczególnymi kandydatami będą ustalane telefonicznie.7. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.8. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.9. Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.10. Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.