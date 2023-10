Energetyka jądrowa bez tajemnic [ZDJĘCIA, WIDEO]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Napuszony Duda podjął decyzję, że nie podejmie decyzji. Wybór pomiędzy szybkim przejęciem demokratycznej władzy i uratowaniem miliardów z KPO, a pomocą w ratowaniu ukradzionych majątków, zdrady i kłamstwa jest prosty. Problem może mieć tylko człowiek moralnie upadły lub dziewica decyzyjna. Rozważanie, czy 248 jest większe od 194 też, nie ma sensu, bo to pytanie ze szkoły podstawowej. Jeśli Duda zamierza organizować oświadczenia codzienne, o swojej wielkości i wielkich decyzjach, które ma podjąć, to jest głupszy, niż nawet ja myślałem. Na wszelki wypadek podpowiadam, że powołanie szybko rządu jest potrzebne, bo większość Polaków tak zdecydowała i trzeba ratować miliardy euro z KPO do końca roku. 248 jest większe od 196 mądralo. Jeśli Andrzeju Dudo nie umiesz liczyć, ważyć rację stanu i boisz się decyzji, to powołaj się na moją: Premier Tusk — natychmiast! Adam Mazguła

