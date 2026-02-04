Ferie pełne przygód z TPD. Jak dzieci z Ostrołęki i regionu spędziły zimową przerwę? [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Zimowa przerwa od nauki w powiecie ostrołęckim upłynęła pod znakiem uśmiechu, aktywności fizycznej i kreatywnych warsztatów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce zadbało o to, aby podopieczni placówek wsparcia dziennego nie mieli czasu na nudę.

Program półkolonii zorganizowanych w Ostrołęce, Olszewie-Borkach oraz Myszyńcu obfitował w atrakcje, które łączyły sportową rywalizację z edukacją i regionalną tradycją.

Aktywny wypoczynek i kulturalne emocje w Ostrołęce

Pierwsze dni ferii w Ostrołęce oraz Olszewie-Borkach zdominowały wyjścia sprzyjające integracji i rozwijaniu sprawności fizycznej. Uczestnicy odwiedzili Park Wodny Aquarium oraz miejskie lodowisko, gdzie pod okiem opiekunów szlifowali umiejętności jazdy figurowej. Nie zabrakło również wrażeń kinowych – seans filmu „Noc w zoo” w kinie Jantar oraz wizyta w Muzeum Żołnierzy Wyklętych na projekcji „Mikołaj i ekipa” dostarczyły dzieciom wielu pozytywnych emocji. Ważnym elementem integracji międzypokoleniowej były wspólne zajęcia z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, które uczyły młodych ludzi szacunku i empatii.

Drugi tydzień półkolonii przyniósł równie ciekawe wyzwania, w tym wizytę w kręgielni Łubudu oraz liczne zajęcia sportowe. Duży nacisk położono na bezpieczeństwo, co potwierdziło spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej w Ostrołęce. Funkcjonariusze przekazali dzieciom bezcenną wiedzę na temat odpowiedzialnych zachowań podczas zimowego wypoczynku. Ciekawym urozmaiceniem był także Dzień Puzzli, podczas którego wychowankowie poznali historię tych popularnych układanek i sprawdzili swoją spostrzegawczość w specjalnie przygotowanym ruchowym quizie.

Akademia kreatywności i kurpiowskie tradycje w Myszyńcu

Równie intensywnie czas spędzali podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Myszyńcu, uczestnicząc w cyklu zajęć pod hasłem „Akademia kreatywności – zima na Kurpiach”. Program ten w wyjątkowy sposób połączył zabawę z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Jednym z najważniejszych punktów programu było poznawanie tradycji wypieku kurpiowskich byśków. Dzieci samodzielnie formowały i dekorowały tradycyjne ciasta, poznając przy tym zasady higieny i dawne receptury. Kreatywność młodych uczestników objawiła się także podczas projektowania masek karnawałowych oraz malowania mroźnych krajobrazów.

Ferie w Myszyńcu były także okazją do przeprowadzania ciekawych eksperymentów naukowych. Dzieci obserwowały proces topnienia lodu, badały wyporność przedmiotów w doświadczeniu „Co pływa, a co tonie” oraz tworzyły unikalne lodowe kule i obrazy malowane kolorowym lodem. Edukacja przyrodnicza przeplatała się z radosną zabawą na świeżym powietrzu, pieczeniem babeczek i wspólnym przygotowywaniem popcornu. Dzięki tak bogatej ofercie TPD, ferie zimowe w powiecie ostrołęckim stały się dla wielu dzieci niezapomnianą przygodą pełną nowych przyjaźni i cennych doświadczeń.