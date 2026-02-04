eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ferie pełne przygód z TPD. Jak dzieci z Ostrołęki i regionu spędziły zimową przerwę? [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 7692
fot. TPD Ostrołękafot. TPD Ostrołęka
REKLAMA
zdjecie 7692
Posłuchaj

Zimowa przerwa od nauki w powiecie ostrołęckim upłynęła pod znakiem uśmiechu, aktywności fizycznej i kreatywnych warsztatów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce zadbało o to, aby podopieczni placówek wsparcia dziennego nie mieli czasu na nudę.

Program półkolonii zorganizowanych w Ostrołęce, Olszewie-Borkach oraz Myszyńcu obfitował w atrakcje, które łączyły sportową rywalizację z edukacją i regionalną tradycją.

Aktywny wypoczynek i kulturalne emocje w Ostrołęce

Pierwsze dni ferii w Ostrołęce oraz Olszewie-Borkach zdominowały wyjścia sprzyjające integracji i rozwijaniu sprawności fizycznej. Uczestnicy odwiedzili Park Wodny Aquarium oraz miejskie lodowisko, gdzie pod okiem opiekunów szlifowali umiejętności jazdy figurowej. Nie zabrakło również wrażeń kinowych – seans filmu „Noc w zoo” w kinie Jantar oraz wizyta w Muzeum Żołnierzy Wyklętych na projekcji „Mikołaj i ekipa” dostarczyły dzieciom wielu pozytywnych emocji. Ważnym elementem integracji międzypokoleniowej były wspólne zajęcia z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, które uczyły młodych ludzi szacunku i empatii.

Drugi tydzień półkolonii przyniósł równie ciekawe wyzwania, w tym wizytę w kręgielni Łubudu oraz liczne zajęcia sportowe. Duży nacisk położono na bezpieczeństwo, co potwierdziło spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej w Ostrołęce. Funkcjonariusze przekazali dzieciom bezcenną wiedzę na temat odpowiedzialnych zachowań podczas zimowego wypoczynku. Ciekawym urozmaiceniem był także Dzień Puzzli, podczas którego wychowankowie poznali historię tych popularnych układanek i sprawdzili swoją spostrzegawczość w specjalnie przygotowanym ruchowym quizie.

Akademia kreatywności i kurpiowskie tradycje w Myszyńcu

Równie intensywnie czas spędzali podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Myszyńcu, uczestnicząc w cyklu zajęć pod hasłem „Akademia kreatywności – zima na Kurpiach”. Program ten w wyjątkowy sposób połączył zabawę z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Jednym z najważniejszych punktów programu było poznawanie tradycji wypieku kurpiowskich byśków. Dzieci samodzielnie formowały i dekorowały tradycyjne ciasta, poznając przy tym zasady higieny i dawne receptury. Kreatywność młodych uczestników objawiła się także podczas projektowania masek karnawałowych oraz malowania mroźnych krajobrazów.

Ferie w Myszyńcu były także okazją do przeprowadzania ciekawych eksperymentów naukowych. Dzieci obserwowały proces topnienia lodu, badały wyporność przedmiotów w doświadczeniu „Co pływa, a co tonie” oraz tworzyły unikalne lodowe kule i obrazy malowane kolorowym lodem. Edukacja przyrodnicza przeplatała się z radosną zabawą na świeżym powietrzu, pieczeniem babeczek i wspólnym przygotowywaniem popcornu. Dzięki tak bogatej ofercie TPD, ferie zimowe w powiecie ostrołęckim stały się dla wielu dzieci niezapomnianą przygodą pełną nowych przyjaźni i cennych doświadczeń.

Więcej o: Zimowa przerwa, aktywność fizyczna, kreatywne warsztaty, tradycje kurpiowskie, edukacja przyrodnicza
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10  11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×