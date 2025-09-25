eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Festyn "Bezpieczna Lipianka - Społeczność w działaniu"

Mieszkańcy Lipianki i okolic mają szansę wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu, które łączy edukację na temat bezpieczeństwa z sąsiedzką integracją i świetną zabawą! Już 27 września o godzinie 16:00 przy świetlicy wiejskiej w Lipiance odbędzie się spotkanie pod hasłem „Bezpieczna Lipianka - Społeczność w działaniu”.

Głównym celem wydarzenia jest podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa, a program zapowiada się niezwykle interesująco i dynamicznie. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć pokaz ratownictwa oraz wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy. To praktyczna wiedza, która może uratować życie!

Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników sprzętu i techniki – Ochotnicza Straż Pożarna z Lipianki zaprezentuje swój wóz oraz wyposażenie w ramach prezentacji sprzętu OSP Lipianka. Będzie to doskonała okazja, by z bliska zobaczyć, jak wygląda praca strażaków i ich sprzęt.

Po dawce wiedzy i emocji organizatorzy zaproszą do wspólnej zabawy. Na uczestników czeka regionalny poczęstunek oraz tradycyjne ognisko, idealne do budowania sąsiedzkich relacji. Wieczór zwieńczy potańcówka z DJ’em, która z pewnością rozgrzeje parkiet i pozwoli na chwilę relaksu.

To idealna okazja, by spędzić czas z sąsiadami, wspólnie się pośmiać, a przy okazji dowiedzieć się, jak skutecznie zadbać o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo bliskich.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

