Filmowa jesień w kinie Helios

W nadchodzącym tygodniu kinomani nie będą mogli narzekać na brak nowości, gdyż na ekranach Heliosa pojawią się polski film „Drużyna A(A)” w gwiazdorskiej obsadzie oraz osadzona w kultowym uniwersum animacja „Transformers: Początek”! Ponadto w repertuarze zagoszczą inne prywające hity, lubiane przez widzów cykle, a wśród nich między innymi maraton filmowy dla fanów anime.

„Drużyna A(A)” to rodzimy komediodramat, opowiadający o grupie uzależnionych od alkoholu bohaterów, uczestniczących we wspólnej terapii. Ośrodek, w którym przebywają, ma jednak wkrótce zostać zamknięty. Choć dzielą ich odmienne życiowe doświadczenia, zaczyna łączyć ich chęć uratowania placówki. W tym celu muszą… przeszmuglować przez cały kraj dwie cysterny spirytusu, co okaże się śmiertelnie niebezpieczne, ponieważ podąża za nimi niezwykle zdeterminowana celniczka. W wyreżyserowanym przez Daniela Jaroszka filmie występują uznani aktorzy, jak między innymi: Danuta Stenka, Magdalena Cielecka, Łukasz Simlat i Michał Żurawski.

Nowością dla kinomanów w każdym wieku jest porywająca animacja „Transformers: Początek”. Tytuł powraca do początków serii i ukazuje miejsce, w którym wszystko się zaczęło – planetę Cybertron, skąd pochodzą Transformery. Główni bohaterowie, Optimus Prime i Megatron, są przyjaciółmi i traktują się jak bracia, jednak ten drugi przechodzi wewnętrzną przemianę i staje po stronie zła. Widzowie będą mogli przekonać się, co tak diametralnie odmieniło Megatrona, jak również zobaczą, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami.

W repertuarze kin Helios znalazły się też najpopularniejsze produkcje ostatnich tygodni, do których należy najnowsze dzieło Tima Burtona – „Beetlejuice Beetlejuice”. Córka małżeństwa Deetzów, Lydia, powraca do starego domu w Winter River, razem z córką, Astrid. Ta ostatnia przypadkowo otwiera portal do świata zmarłych, co rozpoczyna ciąg niecodziennych wydarzeń… W obsadzie znalazła się plejada gwiazd: Michael Keaton, Winona Ryder i Jenna Ortega.

Propozycją dla widzów o mocnych nerwach jest thriller psychologiczny „Nie mów zła”. Amerykańska rodzina udaje się do wiejskiej posiadłości na zaproszenie nowo poznanego brytyjskiego małżeństwa. Rezydencja wydaje się być wymarzonym miejscem na wypoczynek, jednak postępowanie gospodarzy wywołuje w gościach coraz większy dyskomfort. Niepokój wzbudza również zachowanie niemego syna pary. Idylliczne wczasy zmieniają się w koszmar…

Najmłodsi widzowie również mogą liczyć na szeroki wybór filmowych propozycji. Najnowsza z nich to animacja „Leonardo. Odkrywca”, przybliżająca postać Leonarda da Vinci. Fabuła skupia się na wyjeździe wynalazcy na dwór króla Francji, gdzie pragnął zrealizować swoją wizję stworzenia idealnego miasta. Tytułowej postaci głosu użyczył Tomasz Kot! Innym pomysłem na seans dla widzów w każdym wieku jest film „Ozi: Głos deszczowego lasu”. Orangutanka Ozi wiedzie szczęśliwe życie z rodzicami w dżungli, jednak pewna korporacja rozpoczyna niszczycielską wycinkę lasu… Bohaterka trafia do azylu dla zwierząt, gdzie zadziwia nietypowymi zdolnościami! Nadal można wybrać się też na tegoroczny hit - „W głowie się nie mieści 2”, opowiadający o emocjach dorastającej dziewczyny. Do znanego wcześniej grona dołączają: Niepokój, Zawiść, Znudzenie i Wstyd.

Miłośnicy anime mogą wybrać się na najnowszą odsłonę Nocnych Maratonów Filmowych, która odbędzie się już w piątek, 20 września. W ramach wydarzenia „Maraton Anime: W krainie Ghibli” zostaną zaprezentowane aż cztery produkcje z kultowego studia. Będą to słynne dzieła z lat 80. i 90., takie jak „Mój sąsiad Totoro”, który niezmiennie zachwyca widzów.

Legendarnych tytułów w tym tygodniu nie zabraknie – w nadchodzącym tygodniu na wielkich ekranach pojawi się „Czas apokalipsy” w wersji reżyserskiej. Dzieło Francisa Forda Coppoli, inspirowane „Jądrem ciemności” Josepha Conrada, przedstawia podróż kapitana sił specjalnych przez brutalne strefy walk w Wietnamie. Słynny obraz zostanie wyświetlony w ramach cyklu Kino Konesera już w poniedziałek, 23 września, w wybranych lokalizacjach sieci.

Na porywający seans mogą liczyć również widzowie cyklu Kultura Dostępna, gdyż w czwartek, 26 września, zostanie zagrany dramat „Biała odwaga”. Głośny film historyczny opowiada o trudnej sytuacji mieszkańców Podhala w czasie II wojny światowej. Na tym tle rozgrywa się opowieść o niespełnionej miłości i zazdrości, która prowadzi głównego bohatera do nieodwracalnych decyzji…

Bilety na wszystkie seanse dostępne są w kasach łomżyńskiego kina, w aplikacji mobilnej oraz na stronie www.helios.pl . Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych grup medialnych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (portal Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Eurozet).

Mamy dla Was bilet dla dwóch osób na dowolny seans w kinie Helios w Łomży.

Wystarczy punktualnie w dniu dzisiejszym tj. 20.09.2024 o godzinie 18:00

wysłać maila na adres reklama@eostroleka.pl

o tytule "Chcę bilet do kina Helios",

a w treści wpisując imię, nazwisko i numer telefonu.

Jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ( JML Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrołece, ul. Nasypowa 7 ) w celach konkursowych."

Zwycięzcę poinformujemy mailowo, z informacjami w jaki sposób można zrealizować bilet!

Powodzenia!