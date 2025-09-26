Filmowy początek jesieni w kinie Helios

W najbliższych dniach widzowie kina Helios mogą spodziewać się wielu filmowych wrażeń. Na wielkich ekranach pojawi się polska premiera – „Zamach na papieża”, jak też liczne hity ostatnich tygodni i przedpremierowe seanse tytułu „Koci domek Gabi: Film”. W repertuarze znajdą się także Mini Maraton „To” oraz stałe, lubiane cykle sieci.

Na piątek, 26 września zaplanowano premierę najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego – „Zamach na papieża”. Fabuła jest inspirowana prawdziwą operacją służb specjalnych, dotyczącą zamachu na Jana Pawła II. Zostaje do niej wciągnięty Konstanty „Bruno” Brusicki, niegdyś elitarny snajper. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca, Alego Agcy. Mężczyzna jednak waha się, czy powinien doprowadzić misję do końca, a jego wewnętrzny konflikt może wpłynąć nawet na bieg historii… Na wielkich ekranach widzowie będą mogli zobaczyć plejadę rodzimych gwiazd, jak między innymi Bogusława Lindę i Karolinę Gruszkę.

W repertuarze nie zabraknie najpopularniejszych produkcji. „Teściowie 3” to według krytyków i pierwszych widzów niezwykle udany powrót do początku serii. Komedia tym razem skupia się na chrzcinach wnuka tytułowych bohaterów. Rodzinne świętowanie w scenerii wczasowego ośrodka ukazuje skrywane tajemnice i niedokończone sprawy z przeszłości, których rozwiązywanie przynosi liczne zabawne sytuacje. Swoje role z powodzeniem powtarzają lubiani aktorzy: Izabela Kuna, Maja Ostaszewska, Adam Woronowicz i Marcin Dorociński.

Na miłośników filmów grozy czekają projekcje hitu „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie”. Bohaterowie serii, Ed i Lorraine Warrenowie, to autentyczni badacze zjawisk paranormalnych. Małżeństwo zostaje wezwane do pomocy przy jednej z najmroczniejszych spraw w ich karierze – nawiedzenia przez duchy rodziny Smurlów… W główne role ponownie wcielają się Vera Farmiga i Patrick Wilson.

Ponadto w weekend, 27 i 28 września do łomżyńskiego kina zawitają przedpremierowe projekcje tytułu familijnego „Koci domek Gabi: Film”. Produkcja, łącząca elementy animacji i gry aktorskiej, ukazuje dziewczynkę o imieniu Gabi, która z pomocą magicznej opaski może przenosić się do lalkowej rezydencji, zamieszkałej przez urocze koty. Pewnego dnia domek trafia jednak w niepowołane ręce…

Widzowie w każdym wieku mogą również wybrać się na seanse polskiej nowości „Skrzat. Nowy początek”. Jedenastoletnia Hania przeżywa trudności z powodu przeprowadzki do nowego miasta, a jej przekonanie o istnieniu skrzatów staje się powodem kpin ze strony rówieśników. Gdy rówieśniczki kradną jej cenny medalik, dziewczynka postanawia go odzyskać, udowadniając przy tym, że skrzaty naprawdę istnieją. W tej pełnej niespodzianek przygodzie towarzyszy jej szkolny outsider, Michał.

Inną propozycją na rodzinny seans jest tytuł „Lilly i kangurek”, którego główna bohaterka to kochająca zwierzęta dziewczynka z Australii. Pasja do ratowania kangurów sprawia, że spotyka Chrisa, prezentera pogody. Razem łączą siły, by pomóc zwierzakowi, a z czasem angażują się w opiekę nad osieroconymi kangurzątkami na australijskim odludziu. To nie koniec oferty dla dzieci, jaką przygotowało kino Helios – w sobotę i niedzielę, 27 i 28 września odbędą się specjalne, przedpremierowe projekcje animacji „Super Charlie”, opowiadającej o niezwykłym duecie braci, spośród których jeden ma niezwykłe moce. Pokazom będą towarzyszyły konkursy dla najmłodszych.

Fani mocnego kina mogą wybrać się na Mini Maraton „To”, który zawita do łomżyńskiego Heliosa w piątek, 26 września. W ramach nocnych pokazów zostaną wyświetlone dwie części serii na podstawie popularnej powieści Stephena Kinga. Natomiast na melomanów i wielbicieli talentu słynnego tenora czeka pokaz dokumentu „Andrea Bocelli: Because I Believe”, które odbędzie się w niedzielę, 28 września. W filmie zostanie ukazana historia życia artysty, jak też wywiady i archiwalne materiały z niesamowitych występów.

W poniedziałek, 29 września, w kinie Helios zagości cykl Kino Konesera, w ramach którego wyświetlony zostanie film „Bird”. Bailey to młoda nastolatka, której rodzice nie poświęcają wystarczająco czasu. Pozostawiona sama sobie, niezrozumiana przez otoczenie, zaprzyjaźnia się z nieznajomym, tytułowym Birdem, co odmienia życie obojga. Czwartkowe popołudnia to czas dla cyklu Kultura Dostępna – jego najbliższa odsłona zawita do kina 2 października. Widzowie będą mogli zapoznać się z polskim horrorem „13 dni do wakacji”, opowiadającym o imprezie, która zamienia się w koszmar, gdy zamaskowany napastnik przejmuje system bezpieczeństwa domu…

Rozpoczęcie jesieni będzie pełne pozytywnych, filmowych emocji! Szczegóły dotyczące seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie: www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasie kina.

