Filtry i pompy do akwarium

Akwarium, by było dobrym miejscem do hodowli podwodnych gatunków roślin i zwierząt, musi zostać wyposażone we wsparcie techniczne, które w dużej mierze pomoże nam w utrzymaniu czystej i zrównoważonej biochemicznie wody. Ma to ogromne znaczenie, gdyż zarówno rośliny, jak i rybki są niezwykle wrażliwe na warunki środowiskowe i gwałtowne zmiany w nich zachodzące. Pompy oraz filtry do akwarium pomagają w utrzymaniu równowagi w zbiorniku, między innymi poprzez utrzymanie właściwego poziomu tlenu w wodzie, co umożliwia funkcjonowanie życie.

Filtry

Naturalna filtracja wody jest bardzo nieefektywna w mniejszych zbiornikach, takich jak akwaria. Jeśli w zbiorniku znajdują się ryby, zamontowanie filtra jest praktycznie nieuniknione. Odpowiada on bowiem za oczyszczanie wody z niebezpiecznych związków chemicznych, pochodzących między innymi z resztek przemiany materii oraz miesza i dotlenia wodę. Dostępne w sklepach akwarystycznych filtry możemy podzielić na te chemiczne, mechaniczne czy biologiczne, choć znajdziemy także takie modele, które łączą w sobie więcej, niż jeden sposób działania.

Filtr kubełkowy Fluval

Należy pamiętać o tym, by zakupić filtr, którego wydajność pozwoli na dwukrotne przefiltrowanie wody w zbiorniku w ciągu godziny. Dzięki temu, jego działanie faktycznie będzie wydajne i osiągniemy najlepsze efekty. Filtr należy także regularnie czyścić, przynajmniej raz na kilka tygodni, aby maksymalnie zoptymalizować jego pracę. Do tego celu poleca się wykorzystanie wody akwariowej, zamiast kranowej, która niszczy florę bakteryjną filtra odpowiadającą za prawidłowe oczyszczanie wody.

Pompy

Pompy do akwarium, inaczej zwane napowietrzaczami, podobnie jak filtry, odpowiadają za wzbogacanie wody w tlen. Ma to oczywiście ogromne znaczenie dla stworzeń żyjących w zbiorniku. Środowisko zbyt ubogie w tlen będzie powodować choroby u zwierząt, a także ich umieranie. Dodatkowo, możemy zmagać się z problemem zanieczyszczenia glonami i obumieraniem roślin, więc jest to sytuacja, której za wszelką cenę należy unikać. Na szczęście, z pomocą przychodzą producenci pomp akwariowych, które ten problem niwelują.

Do zakupu znajdziemy kilka rodzajów napowietrzaczy. Możemy zdecydować się na napowietrzacz membranowy, pompę tłokową, turbinę czy nawet deszczownicę, która napowietrza wodę poprzez wprowadzanie jej w ruch. Pompa membranowa posiada tę wadę, że jej praca jest dosyć głośna, więc optymalnym rozwiązaniem może być kupno nieco droższej pompy tłokowej, która wykorzystuje w swoim działaniu poruszający się tłok w cylindrze.

Co wspomaga filtrację i dotlenianie wody w zbiorniku?

Oprócz zamontowania filtru i pompy, możemy również sięgnąć po bardziej naturalne sposoby i środki, które pomogą nam utrzymać wodę w zbiorniku w dobrej równowadze. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj rośliny, które odpowiadają za wytwarzanie tlenu. Stanowią one także ważny element ekosystemu, będąc dobrym schronieniem dla ryb i poprawiając naturalną równowagę biologiczną w zbiorniku. Filtracji wody sprzyja także obecność różnego rodzaju bakterii, takich jak bakterie nitryfikacyjne.

