Finał Budżetu Inicjatyw Młodzieżowych w Ostrołęce. Trzy szkoły otrzymają po 20 tys. zł

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Za nami finał pierwszej edycji Budżetu Inicjatyw Młodzieżowych Miasta Ostrołęki. W ramach programu uczniowie szkół ponadpodstawowych zgłaszali własne projekty modernizacji i rozwoju placówek. Decyzją samych uczestników oraz jury, trzy zwycięskie szkoły otrzymają po 20 tysięcy złotych na realizację swoich pomysłów.

W uroczystej gali finałowej wzięli udział przedstawiciele siedmiu ostrołęckich szkół ponadpodstawowych, dyrektorzy placówek, nauczyciele oraz członkowie jury, w skład którego weszli m.in. reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki. Wydarzenie poprowadził Bartosz Śnieciński – radny miasta, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta i inicjator programu. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Ostrołęki Paweł Niewiadomski, który podziękował pomysłodawcy oraz podkreślił wagę zaangażowania młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego i struktur samorządowych.

Kreatywne prezentacje projektów

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie mieli po 10 minut na zaprezentowanie swoich koncepcji. Formy prezentacji były zróżnicowane – od tradycyjnych multimediów, przez filmy i scenki, aż po występy muzyczne. Szkoły przygotowały następujące projekty:

I Liceum Ogólnokształcące – „Przystanek, gdzie słowa rosną na drzewach”

II Liceum Ogólnokształcące – „Zielona Altana ze strefą rekreacji”

III Liceum Ogólnokształcące – „3 w jednym - nauka, integracja, kino”

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – „Chillwagon - strefa, w której odpoczynek i integracja wracają na właściwe tory”

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – „Studio nagrań 'Na czasie'”

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 – „Zielone Patio Marzeń”

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 – „Parkowa przestrzeń integracji”

Wyniki głosowania

O wyborze najlepszych inicjatyw zdecydowało tajne głosowanie. Każda szkoła dysponowała 30 żetonami, przy czym zgodnie z regulaminem nie można było oddawać głosów na własną placówkę. Swój głos oddało również jury. Łącznie odnotowano 219 głosów, a ostateczna klasyfikacja punktowa ukształtowała się następująco:

ZSZ nr 1 – 56 głosów (Zwycięzca) III LO – 44 głosy (Zwycięzca) II LO – 32 głosy (Zwycięzca) I LO – 25 głosów ZSZ nr 2 – 24 głosy ZSZ nr 3 – 18 głosów (ex aequo) ZSZ nr 4 – 18 głosów (ex aequo)

Symboliczne czeki o wartości 20 tysięcy złotych na ręce przedstawicieli trzech najwyżej sklasyfikowanych szkół (ZSZ nr 1, III LO, II LO) wręczyli prezydent miasta wraz z członkami jury. Środki zostaną przeznaczone na bezpośrednią realizację zaprezentowanych projektów na terenie placówek.