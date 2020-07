Finansowanie firmy bez wychodzenia z biura

REKLAMA

Oszczędność czasu i wygoda to główne czynniki, które do tej pory decydowały o tym, że firmy przenosiły swoje usługi do świata online. Korzyści z tego rozwiązania za każdym razem były obustronne – zyskiwał zarówno klient, jak i sama firma. W obecnych czasach, kiedy nadal mamy ograniczone możliwości w swobodnym poruszaniu się i załatwianiu spraw np. w bankach czy urzędach, firmy sprzedające swoje usługi i produkty online są jeszcze bardziej cenione. Jedną z takich firm jest PragmaGO® - polski fintech oferujący finansowanie dla B2B.

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw

PragmaGO® kieruje swoją ofertą do małych i średnich firm niezależnie od tego, w jakiej branży działają. Bez znaczenia jest także to, jak długo firma działa na rynku – o finansowanie może się ubiegać zarówno startup, jak i firma działająca na rynku od kilkunastu lat. Każdy znajdzie dla siebie usługę, która pomoże mu sprawniej zarządzać finansami firmy.

Nie pozwól, żeby brak gotówki ograniczał Twoją firmę!

Zatory płatnicze to problem wielu firm. Długie czekanie aż kontrahent opłaci fakturę, często sprawia, że inwestowanie w rozwój firmy, czy realizacja kolejnych zleceń stają się niemożliwe. Skąd wziąć gotówkę na materiały czy opłacenie zamówienia? Z pomocą przychodzi wcześniej wspomniany fintech PragmaGO® i usługi finansowania. Możliwości na zdobycie gotówki jest kilka.

Finansowanie zakupów

Po pierwsze finansowanie zakupów, w ramach którego możesz zamówić usługę lub zrobić zakupy u dowolnego dostawcy na kwotę do 100 tys. zł, a płatność odroczyć w czasie o 30 dni lub rozłożyć nawet na 12 wygodnych rat. Wystarczy za pośrednictwem strony pragmago.pl złożyć wniosek, aby maksymalnie po dwóch godzinach móc cieszyć się opłaconym zamówieniem! Sam proces wypełniania formularza to jedynie kilka minut. Wystarczy załączyć dokument potwierdzający zamówienie, podać dane swojej firmy oraz dostawcy. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii część danych zaciągnie się automatycznie z przesłanego dokumentu. Oszczędzasz tym samym jeszcze więcej czasu i masz pewność, że wprowadzone dane nie zawierają błędów.

Finansowanie pojedynczych faktur

Prowadzisz biznes, który polega na współpracy z niepowtarzalnymi kontrahentami? Rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej firmy będzie finansowanie pojedynczych faktur, w ramach którego jednorazowo możesz sfinansować fakturę nawet do 250 tys. zł i tym samym otrzymać gotówkę przed terminem płatności. Chcesz poznać koszty tej usługi? Wejdź na stronę produktu i skorzystaj z kalkulatora. Wypełnienie wniosku wygląda podobnie jak w przypadku finansowania zakupów. Wystarczy kilka podstawowych danych oraz faktura, aby w ciągu 2 godzin od potwierdzenia faktury przez odbiorcę, cieszyć się gotówką na koncie firmowym. Zarówno w przypadku finansowania zakupów, jak i faktur nie jest wymagane podpisywanie żadnych umów. Akceptacja warunków odbywa się za pośrednictwem wiadomości SMS.

Faktoring

Faktoring to kolejna usługa w ofercie PragmaGO®, w ramach której można finansować faktury i nie czekać na gotówkę 30 czy 60 dni. W tym przypadku finansowanie odbywa się w oparciu o przyznany limit, który może wynieść nawet 1 mln zł. Oferta skierowana jest do firm, które wystawiają faktury na stałych klientów. Wystarczy złożyć wniosek, aby później móc wygodnie zgłaszać faktury przez specjalną Strefę Klienta. Decyzja o finansowaniu przyznawana jest do 24 godzin.

Dzięki ofercie PragmaGO® szybko i niewielkim kosztem możesz poprawić finanse swojej firmy. Wystarczy 5 minut oraz urządzenie z dostępem do Internetu, aby złożyć wniosek o finansowanie. Brak papierowych dokumentów, łatwa kalkulacja kosztów i szybka decyzja to tylko kilka zalet finansowania w PragmaGO®.