Formalności związane z prowadzeniem własnej firmy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze wiąże się z kosztami. I choć sama rejestracja w CEIDG jest darmowa, to należy pamiętać o konieczności ponoszenia stałych wydatków – także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podstawowe koszty prowadzenia działalności

Niezależnie od tego, czy firma przynosi zyski, czy nie, każdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W skład ubezpieczenia społecznego wchodzi ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Warto wiedzieć, że nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 24 miesiące.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się także z koniecznością płacenia podatków. W przypadku podatku dochodowego przedsiębiorca ma do wyboru jedną z trzech dostępnych form opodatkowania.

Jest to skala podatkowa, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co do zasady większość firm jest także zobowiązana do płacenia podatku VAT. Więcej informacji o kosztach prowadzenia działalności znajdziesz tutaj: https://aleo.com/pl/blog/koszty-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-2024-to-musisz-wiedziec/ .

Obowiązki przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości. W zależności od rodzaju działalności może być to księgowość uproszczona lub księgowość pełna. Do prawidłowego rozliczania z urzędem skarbowym i ZUSem należy prowadzić ewidencję przychodów i kosztów. Współpraca z biurem rachunkowym ułatwi zarządzanie formalnościami finansowymi i zmniejszy ryzyko błędów podatkowych.

Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce jest ponad 4 miliony. Każda z tych firm zarejestrowana jest w CEIDG, KRS lub REGON. Pod tym linkiem https://aleo.com/pl/firmy można znaleźć i przeglądać ich aktualne dane. Sprawdź, czy zgadzają się też dane Twojej firmy – ich bieżąca aktualizacja jest bowiem Twoim obowiązkiem.

Utrata płynności finansowej, a opłata prolongacyjna

W przypadku utraty płynności finansowej w firmie można ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty. Wniosek o odroczenie lub rozłożenie płatności na raty należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, to przedsiębiorca ma obowiązek uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Jest to forma rekompensaty za opóźnienie w płatnościach. Warto wiedzieć, że opłatę prolongacyjną można także rozłożyć na raty.

Opłata prolongacyjna jest formą pomocy publicznej dla przedsiębiorcy. Jej wysokość jest ustalana na podstawie stawki odsetek od zaległości podatkowych w obniżonej wysokości – zazwyczaj jest to 50% stawki odsetek ustawowych. Ordynacja podatkowa przewiduje jednak wyłączenia, kiedy opłata prolongacyjna nie zostaje naliczona. Jest to między innymi stan klęski żywiołowej. Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat: https://www.ingksiegowosc.pl/news/prowadzenie-firmy/oplata-prolongacyjna .

