Frekwencyjna „Bitwa o wozy” - runda II. W puli 49 wozów strażackich [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

49 wozów strażackich trafi do gmin, w których odnotowana zostanie największa frekwencja wyborcza podczas II tury wyborów prezydenckich. W pierwszej edycji konkursu wozy strażackie otrzymało 16 jednostek strażackich z gmin, w których frekwencja wynosiła od 67% do 86%.



„Bitwa o wozy: jest akcją profrekwencyjną, która ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski. Dzięki akcji możliwe jest docenienie lokalnych społeczności poprzez sfinansowanie wozu strażackiego dla jednostek OSP, dzięki czemu strażacy ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.



Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią po II turze wyborów prezydenckich do 49 gmin z najwyższą frekwencją. O nowe pojazdy nie będą mogły się jednak starać te samorządy, które otrzymały wozy w pierwszej edycji konkursu. Do frekwencji w każdej z gmin nie będą wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach.



W I edycji konkursu rozdysponowano 16 wozów strażackich do gmin, w których frekwencja wyniosła od 67% do 86%. W drugiej rundzie „Bitwy o wozy” pulę powiększono do 49 wozów, czyli tyle ile przed reformą administracyjną z 1999 roku było województw. Wartość jednego samochodu to około 800 tysięcy złotych.



O szczegółach drugie edycji konkursu frekwencyjnego skierowanego do samorządów z 49 byłych województw (sprzed reformy administracyjnej wprowadzonej w 1999 roku) zapoznał dziś wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i komendant miejski PSP.



Ostrołęka,Bitwa o wozy,wybory prezydenckie 2020,frekwencja