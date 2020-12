Fundusz Dróg Samorządowych – kolejne umowy z mazowieckimi samorządami podpisane

REKLAMA

18 208 447,85 zł otrzymają łącznie mazowieckie samorządy na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowy na przyznanie tych środków z przedstawicielami mazowieckich samorządów podpisali Wicewojewodowie Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz.



Zdjęcie przedstawia dwóch elegancko ubranych mężczyzn, trzymających w rękach umowy. Pozują oni na tle granatowej ścianki wizerunkowej Wojewody Mazowieckiego, opatrzonej kilkoma logotypami Wojewody Mazowieckiego (stanowiącymi Godło Polski oraz napis "Wojewoda Mazowiecki").



Podpisanie umów na dopłaty do realizacji zadań przez samorządy z Mazowsza odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniach 17-18 grudnia 2020 r.



W czwartek, 17 grudnia br. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podpisał umowy z przedstawicielami 6 mazowieckich samorządów, na łączną kwotę 5 062 269,81 zł, z czego:



z powiatem pułtuskim na przebudowę drogi powiatowej 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy – kwota dofinansowania: 2 843 815,57 zł;

z powiatem sierpeckim na przebudowę drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) – kwota dofinansowania: 362 139,07 zł;

z gminą Grębków na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Polków - Daćbogi – kwota dofinansowania: 214 556,89 zł;

z gminą Raszyn na przebudowę drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ulicy Wierzbowej w miejscowości Słomin – kwota dofinansowania: 779 951,93 zł;

z gminą Sterdyń na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy – kwota dofinansowania: 692 683,89 zł;

z gminą Winnica na przebudowę drogi gminnej w Skoroszach – kwota dofinansowania: 169 122,46 zł.

W piątek, 18 grudnia br. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz podpisał umowy z przedstawicielami 5 mazowieckich samorządów, na łączną kwotę 13 146 178,04 zł, z czego:



z powiatem ciechanowskim na rozbudowę drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka - Zielona na odcinku Opinogóra-Długołęka do granicy powiatu – kwota dofinansowania: 2 724 347,23 zł;

z powiatem piaseczyńskim na:

rozbudowę drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn – kwota dofinansowania: 774 900,00 zł;

budowę drogi powiatowej nr 2859W na odcinku od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy w Łazach – kwota dofinansowania: 599 750,21 zł;

z gminą Garwolin na przebudowę drogi gminnej nr 130244W ul. Młyńska, Polna, Krótka, Słoneczna w miejscowości Rębków – kwota dofinansowania: 499 655,38 zł;



z gminą Grodzisk Mazowiecki na:

budowę drogi gminnej nr 150258W ulicy Marylskiego we wsi Książenice – kwota dofinansowania: 3 581 782,26 zł;

budowę ciągu dróg gminnych: ulicy Żwirowej nr 151004W w Grodzisku Mazowieckim oraz ulicy Akwarelowej nr 150230W we wsi Odrano Wola – kwota dofinansowania: 4 556 370,98 zł;

z gminą Magnuszew na przebudowę drogi gminnej - ul. Partyzantów – kwota dofinansowania: 409 371,98 zł.



Fundusz Dróg Samorządowych wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest m.in. przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.