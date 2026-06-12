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Gala Tańca UKS Atria Ostrołęka już w poniedziałek! Ponad 250 tancerzy na scenie OCK [WIDEO]

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zdjecie 1669
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zdjecie 1669
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Już w najbliższy poniedziałek Ostrołęka stanie się stolicą tańca! W Ostrołęckim Centrum Kultury odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - Gala Tańca przygotowana przez klub UKS Atria. Na scenie zobaczymy niesamowite taneczne widowisko, które jest podsumowaniem wielu miesięcy ciężkiej pracy. Rozmawialiśmy z trenerami również o tym, co czeka klub w najbliższej przyszłości.

Jak wyglądają ostatnie, gorące przygotowania do tego ogromnego widowiska? Z jakimi emocjami mierzą się debiutanci i skąd tak potężny wzrost popularności szkoły w naszym regionie?

O tym wszystkim w studiu eOstroleka.pl rozmawialiśmy z prowadzącymi klub - utytułowaną parą taneczną, Aleksandrą Kucharską i Pawłem Subczyńskim. W rozmowie zdradzają oni nie tylko szczegóły poniedziałkowych pokazów, ale też opowiadają o rewolucyjnych zmianach i nowej lokalizacji, które czekają szkołę już od września!

Zapraszamy do obejrzenia pełnego wywiadu wideo:

 

Materiał filmowy 1 :
Więcej o: Ostrołęckie Centrum Kultury, gala UKS Atria, taniec towarzyski, Aleksandra Kucharska i Paweł Subczyński, Akademia Malucha

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