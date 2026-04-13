eOstroleka.pl
Ostrołęka, TO TRZEBA WIEDZIEĆ

Gazownia wstrzymuje dostawy. Gdzie w Ostrołęce zabraknie gazu?

zdjecie 9177
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
zdjecie 9177
Posłuchaj

Mieszkańcy Ostrołęki muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do sieci gazowej. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) wydała oficjalny komunikat dotyczący przerwy, która ma nastąpić w tym tygodniu.

Prace serwisowe sieci gazowej skutkujące czasową przerwą w dostawie gazu zostały zaplanowane na środę, 15 kwietnia. Według informacji przekazanych przez PSG, utrudnienia nie potrwają długo – przerwa ma charakter kilkugodzinny i przewidziana jest w godzinach porannych oraz przedpołudniowych, konkretnie między 9:00 a 11:30.

Ograniczenia w dostawie paliwa gazowego obejmą konkretny punkt na mapie miasta. Prace będą prowadzone w Ostrołęce przy ul. Marii Konopnickiej 2/4.

Powodem wstrzymania przesyłu jest konieczność przeprowadzenia niezbędnych działań konserwacyjnych. Technicy będą dokonywać wymiany gazomierza centralnego we wskazanej lokalizacji. Jest to standardowa procedura mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz precyzyjnego pomiaru zużycia surowca w obiekcie.

Ważny apel do mieszkańców i użytkowników

W związku z planowanymi pracami Polska Spółka Gazownictwa skierowała do odbiorców istotny apel dotyczący bezpieczeństwa.

Podczas przerwy w dostawie paliwa gazowego prosimy o nieużywanie urządzeń gazowych.

– czytamy w komunikacie spółki.

Stosowanie się do tego zalecenia jest kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia wymiany urządzenia oraz bezpiecznego przywrócenia dostaw gazu po zakończeniu prac serwisowych. Po godzinie 11:30 system powinien funkcjonować już bez zakłóceń.

Więcej o: gaz, przerwa w dostawie gazu, Ostrołęka, Polska Spółka Gazownictwa

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×