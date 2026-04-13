Gazownia wstrzymuje dostawy. Gdzie w Ostrołęce zabraknie gazu?

Mieszkańcy Ostrołęki muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do sieci gazowej. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) wydała oficjalny komunikat dotyczący przerwy, która ma nastąpić w tym tygodniu.

Prace serwisowe sieci gazowej skutkujące czasową przerwą w dostawie gazu zostały zaplanowane na środę, 15 kwietnia. Według informacji przekazanych przez PSG, utrudnienia nie potrwają długo – przerwa ma charakter kilkugodzinny i przewidziana jest w godzinach porannych oraz przedpołudniowych, konkretnie między 9:00 a 11:30.

Ograniczenia w dostawie paliwa gazowego obejmą konkretny punkt na mapie miasta. Prace będą prowadzone w Ostrołęce przy ul. Marii Konopnickiej 2/4.

Powodem wstrzymania przesyłu jest konieczność przeprowadzenia niezbędnych działań konserwacyjnych. Technicy będą dokonywać wymiany gazomierza centralnego we wskazanej lokalizacji. Jest to standardowa procedura mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz precyzyjnego pomiaru zużycia surowca w obiekcie.

Ważny apel do mieszkańców i użytkowników

W związku z planowanymi pracami Polska Spółka Gazownictwa skierowała do odbiorców istotny apel dotyczący bezpieczeństwa.

Podczas przerwy w dostawie paliwa gazowego prosimy o nieużywanie urządzeń gazowych.

– czytamy w komunikacie spółki.

Stosowanie się do tego zalecenia jest kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia wymiany urządzenia oraz bezpiecznego przywrócenia dostaw gazu po zakończeniu prac serwisowych. Po godzinie 11:30 system powinien funkcjonować już bez zakłóceń.